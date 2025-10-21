Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί αναχώρησε σήμερα το πρωί από την κατοικία του στο Παρίσι, χέρι-χέρι με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι και υπό τις επευφημίες υποστηρικτών του που είχαν συγκεντρωθεί φωνάζοντας «Νικολά, Νικολά», για να πάει στη φυλακή Λα Σαντέ της πρωτεύουσας όπου θα αρχίσει την έκτιση της ποινής πενταετούς φυλάκισης που του έχει επιβληθεί.

Ο Σαρκοζί έγραψε σήμερα σ’ ένα μακροσκελές μήνυμά του στο X: «Θέλω να πω (στο γαλλικό λαό), με αταλάντευτη πεποίθηση, ότι σήμερα το πρωί δεν φυλακίζεται ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ένας αθώος άνθρωπος».

Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στη φυλακή ένας πρώην αρχηγός κράτους της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνήγοροι του 70χρονου Σαρκοζί πρόκειται να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης του πελάτη τους -ο οποίος έχει ασκήσει έφεση στην ετυμηγορία- μόλις αυτός βρεθεί στη φυλακή.

Θα εγκατασταθεί πιθανότατα σε ένα από τα 15 κελιά των 9 τετραγωνικών μέτρων της πτέρυγας απομόνωσης της φυλακής, σύμφωνα με σωφρονιστικούς υπαλλήλους που γνωρίζουν καλά τη μοναδική φυλακή που βρίσκεται στο Παρίσι. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στον Σαρκοζί να αποφύγει το συγχρωτισμό με τους άλλους φυλακισμένους ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλειά του και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να φωτογραφηθεί με κάποιο από τα κινητά που κυκλοφορούν χωρίς άδεια στη φυλακή.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους κρίθηκε ένοχος στις 25 Σεπτεμβρίου ότι επέτρεψε στους δύο στενότερους συνεργάτες του στο υπουργείο Εσωτερικών να αρχίσουν συνομιλίες στην Τρίπολη με στόχο την κρυφή χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007 από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι, κάτι που εντούτοις δεν υλοποιήθηκε, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη.

Ο ίδιος αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα και χαρακτηρίζει την υπόθεση σε βάρος του πολιτικά υποκινούμενη.

Ο πρώην πρόεδρος (2007-2012) έγινε την Παρασκευή δεκτός στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαρακτήρισε τη συνάντηση αυτή «φυσιολογική, σε ανθρώπινο επίπεδο».

«Έχω μιλήσει ανέκαθεν πολύ ξεκάθαρα για την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας σε ό,τι αφορά το δικό μου ρόλο», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος. «Αλλά ήταν φυσιολογικό, σε ανθρώπινο επίπεδο, να δεχθώ έναν από τους προκατόχους μου, στο πλαίσιο αυτό».

Ο Νικολά Σαρκοζί είχε δηλώσει στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι δεν ελπίζει «σε καμιά περίπτωση» να λάβει χάρη. Η προεδρική χάρη δεν αφορά παρά σε μια οριστική και εκτελεστή καταδίκη.