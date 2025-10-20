Την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025 ο Νικολά Σαρκοζί, πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ξεκινά την ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε για την υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς Καντάφι στη Λιβύη. Ο 70χρονος Σαρκοζί κρατείται στις φυλακές La Santé στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Παρά τη δημόσια δήλωσή του ότι «δεν φοβάται τη φυλακή» και ότι δεν ζήτησε καμία ειδική μεταχείριση, ο Σαρκοζί τοποθετήθηκε σε μονόκλινο κελί για λόγους ασφαλείας. Η κράτησή του ξεκίνησε στις 9:30 το πρωί, ώρα Γαλλίας.

Κατά την άφιξή του, ακολούθησε το τυπικό πρωτόκολλο υποδοχής νέων κρατουμένων: παραλαβή οδηγού επιβίωσης στη φυλακή και εσωτερικού κανονισμού, καταγραφή ταυτότητας, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφίας, καθώς και απόδοση αριθμού κρατουμένου. Στο σημείο αυτό του εξηγήθηκε επισήμως ο λόγος της κράτησής του: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με φόντο την υπόθεση της ύποπτης χρηματοδότησης από τη Λιβύη.

Ακολούθησε πλήρης σωματική έρευνα, κατά την οποία ο πρώην πρόεδρος έπρεπε να γδυθεί τελείως, όπως προβλέπεται για όλους τους κρατούμενους. Στη συνέχεια, μετέβη στο τμήμα ρουχισμού, όπου παρέδωσε προσωπικά αντικείμενα και τιμαλφή — με εξαίρεση τη βέρα, ρολόι και θρησκευτικά σύμβολα, τα οποία επιτρέπονται.

Έλαβε επίσης ένα «κιτ άφιξης», δηλαδή μια τσάντα με βασικά είδη: είδη υγιεινής, καθαρά ρούχα, σεντόνια, κουβέρτα, σκεύη φαγητού και γραφική ύλη για αλληλογραφία.

Συνεντεύξεις και ιατρικός έλεγχος

Ο Σαρκοζί είχε μια πρώτη συνάντηση με τον διευθυντή της φυλακής, όπου δήλωσε τυχόν θέματα υγείας και διατροφικές ανάγκες. Ακολούθησε συζήτηση με το ιατρικό προσωπικό, ενώ προβλέπεται να υποβληθεί σε πλήρη ιατρική εξέταση μέσα στις πρώτες 48 ώρες της κράτησής του.

Το κελί του Νικολά Σαρκοζί

Ο πρώην πρόεδρος κρατείται σε μονόκλινο κελί επιφάνειας 9 τ.μ., εξοπλισμένο με μονό κρεβάτι, κομοδίνο, μικρό γραφείο, τηλεόραση και σταθερό τηλέφωνο. Ο χώρος διαχωρίζεται με εσωτερική πόρτα από το μικρό μπάνιο, το οποίο διαθέτει ντους και τουαλέτα.

Παρότι οι συνθήκες διαμονής κρίνονται καλές σε σύγκριση με άλλους κρατουμένους, ο Νικολά Σαρκοζί αντιμετωπίζεται πλέον επίσημα ως τρόφιμος του σωφρονιστικού συστήματος της Γαλλίας.

Ο Μακρόν συνάντηση τον Νικολά Σαρκοζί ο οποίος θα οδηγηθεί την Τρίτη στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δέχτηκε τον προκάτοχό του, τον Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πενταετή φυλάκιση για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007 και πρόκειται οδηγηθεί στη φυλακή.

Ο Μακρόν υποστήριξε σήμερα ότι ήταν «φυσιολογικό» και «ανθρώπινο» να δεχτεί, την Παρασκευή, τον πρώην πρόεδρο.

Ο 70χρονος Σαρκοζί θα ξεκινήσει αύριο να εκτίει την ποινή του στη φυλακή της Σαντέ. Οι δικηγόροι του αναμένεται να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης, μόλις διαβεί το κατώφλι της φυλακής. Ποτέ, στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας πρώην αρχηγός κράτους δεν έχει κοιμηθεί σε κελί φυλακής.

«Ήμουν ανέκαθεν, δημοσίως, σαφής για την ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής», είπε σήμερα ο Μακρόν. «Αλλά ήταν φυσιολογικό και ανθρώπινο να δεχτώ έναν από τους προκατόχους μου, σε αυτό το πλαίσιο», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Σαρκοζί είχε δηλώσει στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι δεν ελπίζει «σε καμία περίπτωση» να του δοθεί χάρη. Η προεδρική χάρη εφαρμόζεται μόνο εάν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση και επομένως δεν αφορά τη δική του περίπτωση, προς το παρόν, δεδομένου ότι έχει ασκήσει έφεση στην καταδίκη του.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, στενός συνεργάτης του πρώην προέδρου, είπε ότι θα τον επισκεφθεί στη φυλακή και ότι ανησυχεί για τις «συνθήκες ασφαλείας» στο σωφρονιστικό ίδρυμα. Σημειώνοντας ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης «μπορεί να επισκεφθεί οποιαδήποτε φυλακή και οποιονδήποτε κρατούμενο θέλει», ο Νταρμανέν εκτίμησε ότι είναι δική του ευθύνη να βεβαιωθεί για τις ορθές συνθήκες κράτησης και την ασφάλεια του πρώην προέδρου (2007-12).

Τέλος, ο Σαρκοζί θα κρατηθεί σε ένα από τα 15 κελιά των 9 τετραγωνικών μέτρων στην πτέρυγα της απομόνωσης, σύμφωνα με σωφρονιστικούς υπαλλήλους που γνωρίζουν καλά τη Σαντέ, τη μοναδική φυλακή του Παρισιού. Με τον τρόπο αυτόν θα αποφύγει τις επαφές με άλλους κρατούμενους, για λόγους ασφαλείας, αλλά και την πιθανότητα να τον φωτογραφίσουν με κάποιο από τα κινητά τηλέφωνα που κυκλοφορούν παράνομα στη φυλακή, πρόσθεσαν.