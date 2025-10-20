Ο πρώην Γάλλος Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί, σύμφωνα με την εφημερίδα “La Tribune Dimanche”, ύστερα από την καταδίκη του σε πενταετή κάθειρξη την Τρίτη με την κατηγορία της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από την Λιβύη, δήλωσε ότι δεν φοβάται να πάει φυλακή.

O Σαρκοζί, ο οποίος πρόκειται να περάσει την είσοδο της Φυλακής Λα Σαντέ στις 21 Οκτωβρίου, ανέφερε ότι ήδη έχει ετοιμάσει τις βαλίτσες του και νιώθει ήρεμος, λίγο πριν αρχίσει να εκτίει την ποινή του.

«Δεν φοβάμαι την φυλακή. Θα κρατήσω ψηλά το κεφάλι μου, ακόμα και μπροστά στις πύλες της Σαντέ», είπε ο Σαρκοζί, προσθέτοντας ότι δεν θα ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση.

Η συγγραφή ενός βιβλίου πίσω από τα κάγκελα

Παράλληλα, ο πρώην Πρόεδρος αποκάλυψε στην “La Tribune Dimanche” ότι δεν θέλει να παραπονεθεί ή να τον λυπούνται, κατά την διάρκεια της φυλάκισής του. Σκοπεύει να περάσει τον χρόνο του γράφοντας ένα βιβλίο, σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος βρέθηκε στο τιμόνι της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνομωσία σχετικά με προσπάθειες συνεργατών του να εξασφαλίσουν κεφάλαια για την επιτυχημένη προεδρική του εκστρατεία το 2007 από τη Λιβύη, κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Συνταγματάρχη Μουαμάρ Καντάφι.