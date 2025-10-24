Νικολά Σαρκοζί και φυλακή La Santé βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς δοκιμασίας για το γαλλικό σωφρονιστικό σύστημα, καθώς η ασφάλεια του πρώην προέδρου της Γαλλίας έχει μετατραπεί σε μείζον ζήτημα.

Η εισαγγελία του Παρισιού διέταξε κατεπείγουσα έρευνα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου άλλοι κρατούμενοι εμφανίζονται να απειλούν τη ζωή του. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για να αποτρέψουν οποιοδήποτε περιστατικό εντός των φυλακών.

Τρεις κρατούμενοι, ήδη καταδικασμένοι για βαριά εγκλήματα, ανακρίθηκαν, ενώ κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα. Οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι τέθηκαν υπό αυστηρότερη επιτήρηση, με τις αρχές να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.

Ένοπλοι ειδικοί φρουροί εγκαταστάθηκαν στο διπλανό κελί και παραμένουν συνεχώς δίπλα στον Σαρκοζί, εξασφαλίζοντας την προστασία του 24 ώρες το 24ωρο. Όπως αναφέρουν πρώην κρατούμενοι της «La Santé», το πρώτο διάστημα εγκλεισμού θεωρείται το πιο δύσκολο για κάθε νέο κρατούμενο.

Εν αναμονή της εξέτασης της αίτησης αποφυλάκισής του, ο πρώην πρόεδρος αφιερώνει τον χρόνο του στη μελέτη και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξεκινήσει να γράφει την αυτοβιογραφία του.

Η άνοδος και η πτώση

Ο Νικολά Σαρκοζί υπήρξε μία από τις πλέον προβεβλημένες πολιτικές φυσιογνωμίες της Γαλλίας. Η εκλογή του στην προεδρία το 2007, ο πολυτελής τρόπος ζωής του και η έντονη προσωπική του ζωή απασχόλησαν συχνά τα μέσα ενημέρωσης.

Η άνοδός του υπήρξε ραγδαία, ενώ η πτώση του ήρθε με εκκωφαντικό τρόπο. Όπως σημειώνει ρεπορτάζ του Channel 4, «κάποτε περιέγραψε τον εαυτό του ως θύμα όλων των ταπεινώσεων που είχε υποστεί από παιδί… Τώρα γίνεται ο πρώτος πρώην αρχηγός κράτους της ΕΕ που οδηγείται στη φυλακή».

Το «βρώμικο χρήμα»

Παρά την προστασία που φέρεται να απολάμβανε από πολιτικούς διαδόχους του, το δικαστήριο τον καταδίκασε για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας με «βρώμικα πετροδολάρια» του Λίβυου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, «το δικαστήριο έκρινε τον Σαρκοζί ένοχο για εγκληματική συνωμοσία, καθώς φέρεται να είχε λάβει μετρητά από τον Καντάφι το 2007, με αντάλλαγμα τη βελτίωση της διεθνούς εικόνας του Λίβυου δικτάτορα».

Η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, βρίσκεται στο πλευρό του, ωστόσο και η ίδια αναμένεται να δικαστεί την επόμενη χρονιά. «Κατηγορείται πως γνώριζε για την υπόθεση, κάτι που η ίδια αρνείται», αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.