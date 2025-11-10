Η εισαγγελία του Παρισιού ζήτησε σήμερα την αποφυλάκιση υπό δικαστική επιτήρηση του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 20 ημέρες στη φυλακή μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007. Το αίτημα εξετάστηκε κατά τη διάρκεια ακροαματικής συνεδρίασης ενώπιον του εφετείου της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ ανέφερε ότι οι κίνδυνοι ενδεχόμενης συνεννόησης με συνεργούς ή άσκησης πίεσης σε μάρτυρες «στηρίζουν το αίτημα να τεθεί ο Σαρκοζί υπό δικαστική επιτήρηση». Παράλληλα, ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτημα του πρώην προέδρου για αποφυλάκιση.

Κατά την εξέταση του αιτήματός του, ο Σαρκοζί περιέγραψε την παραμονή του στη φυλακή ως «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική» και «έναν εφιάλτη», τονίζοντας ότι η εμπειρία αυτή είναι ιδιαίτερα δύσκολη για κάθε κρατούμενο.

«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη».