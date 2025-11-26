Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής του εκστρατείας για επανεκλογή το 2012.

Ο 70χρονος Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώσει του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι να χρηματοδοτήσει κρυφά τη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του.

Μετά την απόφαση, ο πρώην πρόεδρος παρέμεινε στη φυλακή για τρεις εβδομάδες. Στις 10 Νοεμβρίου το δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκισή του, επιβάλλοντας ωστόσο τον περιοριστικό όρο της χρήσης ηλεκτρονικού βραχιολιού.

Ο Σαρκοζί εξακολουθεί να δηλώνει αθώος και έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου 2026.