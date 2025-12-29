Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει με drone την κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, το περιστατικό θα επηρεάσει τη διαπραγματευτική στάση της Μόσχας. Την πληροφορία μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Interfax, χωρίς να υπάρχουν λεπτομέρειες για τυχόν ζημιές ή θύματα.

Επίσης ο επικεφαλής της εξωτερικής διπλωματίας της Ρωσίας δήλωσε ότι: «Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες».

Δεν είναι σαφές εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν βρισκόταν στην προεδρική κατοικία κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Από την ουκρανική πλευρά δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο για το περιστατικό.

Διάψευση Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Ρωσίας λέγοντας ότι: «Αυτά είναι ψέματα».

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιχειρεί να υπονομεύσει την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ρωσία φέρεται να προετοιμάζει επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιδράσουν ανάλογα στις ρωσικές απειλές.

Πούτιν: Οι δυνάμεις μας προελαύνουν με αυτοπεποίθηση σε όλα τα μέτωπα της Ουκρανίας

Νωρίτερα σήμερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα «προελαύνουν με αυτοπεποίθηση» σε όλα τα μέτωπα της Ουκρανίας, δίνοντας έμφαση στις περιοχές του Ντονμπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τη στρατιωτική ηγεσία στο Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας «διασπούν τις άμυνες του εχθρού» και πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις «υποχωρούν παντού, κατά μήκος της πρώτης γραμμής». Πρόσθεσε ότι η κατάληψη εδαφών συνεχίζεται «σύμφωνα με το σχέδιο».

Ενημέρωση από τον Γκεράσιμοφ

Κατά τη διάρκεια της ίδιας σύσκεψης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ενημέρωσε τον Πούτιν ότι τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν, καθηλώνοντας τις δυνάμεις του Κιέβου σε αμυντικό ρόλο με περιορισμένες αντεπιθέσεις.

Ο Γκεράσιμοφ ανέφερε ότι από την αρχή του έτους οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει έκταση 6.460 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ουκρανία και έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους 334 κοινότητες.

Αντιδράσεις από το Κίεβο

Σε σημερινές του δηλώσεις ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν στην Ουκρανία «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας διάρκειας 15 ετών, με δυνατότητα παράτασης, έναντι της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει από την Ουάσιγκτον μεγαλύτερη χρονική περίοδο κατά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ανέφερε, οι εγγυήσεις ασφαλείας θα αποτελέσουν προϋπόθεση για την άρση του στρατιωτικού νόμου που ισχύει από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

«Ήθελα πραγματικά οι εγγυήσεις αυτές να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Και του είπα του Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλουμε πραγματικά να εξεταστεί η πιθανότητα 30, 40, 50 ετών», δήλωσε ο Ζελένσκι σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τον διαβεβαίωσε πως θα «σκεφθεί» το ενδεχόμενο αυτό.