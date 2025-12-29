Οι ΗΠΑ πρότειναν στην Ουκρανία ένα σχέδιο εγγυήσεων ασφαλείας διάρκειας 15 ετών, με δυνατότητα παράτασης, απέναντι στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ακόμη μεγαλύτερη χρονική περίοδο προστασίας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι εγγυήσεις αυτές αποτελούν βασική προϋπόθεση για την άρση του στρατιωτικού νόμου που ισχύει από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Ο ίδιος τόνισε ότι επιθυμεί οι δεσμεύσεις να επεκταθούν έως και 50 χρόνια, προσθέτοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε να εξετάσει το ενδεχόμενο.

Μετά τη χθεσινή τους συνάντηση στη Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία για τον τερματισμό της πιο αιματηρής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς ωστόσο να αναφέρει συγκεκριμένη πρόοδο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, συμφώνησε με τον Αμερικανό πρόεδρο, δηλώνοντας πως οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται στην τελική τους φάση. Από τον Νοέμβριο, διεξάγονται εντατικές διπλωματικές διεργασίες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας και η παρουσία διεθνών στρατευμάτων

Ο Ζελένσκι δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των εγγυήσεων, σημειώνοντας μόνο ότι βασίζονται σε ήδη γνωστές προτάσεις. Μεταξύ αυτών εξετάζεται η δημιουργία μηχανισμού ασφαλείας αντίστοιχου με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει αμοιβαία υποστήριξη σε περίπτωση επίθεσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε πως ο Τραμπ «επιβεβαίωσε» τις λεπτομέρειες του σχεδίου, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να εγκριθεί από το αμερικανικό Κογκρέσο. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η παρουσία διεθνών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα αποτελέσει «πραγματική» εγγύηση ασφαλείας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη πολιτών και επενδυτών απέναντι σε μια ενδεχόμενη νέα ρωσική επίθεση.

Στη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο συζητήθηκε επίσης σχέδιο οικονομικής στήριξης για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, με συμμετοχή αμερικανικών επιχειρήσεων και πιθανή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

Το νέο σχέδιο και τα ανοιχτά ζητήματα

Ο Ζελένσκι επιδίωξε την έγκριση του Τραμπ σε τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου που είχε παρουσιάσει η Ουάσιγκτον πριν από έναν μήνα. Η νέα πρόταση, όπως είπε, ανταποκρίνεται περισσότερο στις ουκρανικές θέσεις, καθώς η αρχική κρίθηκε υπερβολικά κοντά στις ρωσικές απαιτήσεις.

Το αναθεωρημένο σχέδιο προβλέπει πάγωμα του μετώπου στις σημερινές θέσεις, χωρίς να δίνει οριστική λύση στα εδαφικά ζητήματα. Παράλληλα, αποσύρει δύο βασικές απαιτήσεις της Μόσχας: την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονέτσκ και τη δέσμευση του Κιέβου να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Για το Ντονμπάς, ο Τραμπ δήλωσε πως «έχουμε πλησιάσει πολύ» σε συμφωνία. Ωστόσο, ο Ζελένσκι επισήμανε ότι παραμένουν ανοιχτά δύο κρίσιμα ζητήματα: η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και το εδαφικό καθεστώς.

Συντονισμός με ΗΠΑ και Ευρώπη

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση, ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την οποία χαρακτήρισε «πολύ παραγωγική». Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι κάθε ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να φέρει την υπογραφή του Κιέβου, της Μόσχας, της Ουάσιγκτον και των Ευρωπαίων εταίρων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα για συνάντηση «τις επόμενες ημέρες» στην Ουκρανία με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, ενώ επανέλαβε τη θέση του υπέρ ενός δημοψηφίσματος, το οποίο χαρακτήρισε «ισχυρό εργαλείο» για την αποδοχή των ειρηνευτικών όρων από το ουκρανικό έθνος.

Κλιμάκωση στο πεδίο

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέους βομβαρδισμούς στο Κίεβο και την περιφέρειά του, προκαλώντας πολύωρες διακοπές ρεύματος σε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά. Η Μόσχα ανακοίνωσε επίσης την κατάληψη δύο ακόμη πόλεων στην ανατολική Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο ότι οι ενέργειές του δεν συνάδουν με τις «ειρηνευτικές» δηλώσεις που έκανε προς τον Τραμπ.