Η γερμανική κυβέρνηση εμφανίστηκε επιφυλακτική μετά τις χθεσινές συνομιλίες στο Μαρ-α-Λάγκο, τονίζοντας τη «διαφορά» ανάμεσα σε όσα φέρεται να δηλώνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν και στις ρωσικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

«Η διπλωματική μάχη συνεχίζεται (…) Χαιρετίζουμε την αφοσίωση του προέδρου Τραμπ στην προσπάθεια επίτευξης μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, με σεβασμό στην ουκρανική κυριαρχία και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε. Παράλληλα υπογράμμισε ότι «είναι σαφές πως εναπόκειται στη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο».

Σύμφωνα με τον κ. Χίλε, «υπάρχει μια κάποια διαφορά μεταξύ αυτών που φέρεται να λέει ο Ρώσος δυνάστης και των επιθέσεων που εξαπολύθηκαν εναντίον της Ουκρανίας τα Χριστούγεννα». Επισήμανε ακόμη τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, επιμένοντας ότι πριν από την πιθανή ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια.

«Είναι απαραίτητη μια ειρηνευτική συμφωνία και είναι σαφές ότι η Ουκρανία χρειάζεται ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους, τόσο νομικές όσο και υλικές», σημείωσε. Η γερμανική κυβέρνηση, πρόσθεσε, αναγνωρίζει τις πρόσφατες προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, όμως τώρα η ευθύνη ανήκει στη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης.

Αυξημένη πίεση προς τη Μόσχα ζητούν οι Πράσινοι

Περισσότερη διεθνή πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησαν οι Πράσινοι. «Είναι ο επιτιθέμενος. Διεξάγει αυτόν τον πόλεμο και προκαλεί ανυπολόγιστες οδύνες στον λαό της Ουκρανίας», δήλωσε η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Μπρίτα Χάσελμαν, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η κ. Χάσελμαν πρόσθεσε: «Η Ουκρανία είναι αυτή που θέλει τον τερματισμό του πολέμου. Είναι αυτή που είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις, αυτή που είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι το κατέστησε σαφές για άλλη μια φορά κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο».

Τόνισε επίσης ότι η Ουκρανία, ως κράτος που δέχθηκε επίθεση, έχει ήδη κάνει επώδυνες παραχωρήσεις, ενώ ο Πούτιν συνεχίζει να βομβαρδίζει με αμείωτη αγριότητα. «Δεν είναι έτοιμος για κατάπαυση του πυρός – πόσο μάλλον για σοβαρές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Μόνο εκείνος ωστόσο μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία», κατέληξε η Χάσελμαν.