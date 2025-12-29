Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μαρά-α-Λάγκο όπου θα συζητήσουν την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Νετανιάχου συναντήθηκε επίσης με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Νετανιάχου με χειραψία στο πολυτελές εξοχικό του θέρετρο και δήλωσε ότι «η Χαμάς θα πρέπει να αφοπλιστεί» πριν από τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας.

Trump: There has to be a disarming of Hamas. pic.twitter.com/Xuc7N46gYz — Clash Report (@clashreport) December 29, 2025

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο πόσο γρήγορα μπορεί να ξεκινήσει η δεύτερη φάση της εκεχειρίας. Με τον Τραμπ να απαντάει ότι: «Όσο γρήγορα μπορούμε, αλλά πρέπει να υπάρξει αφοπλισμός και πρόσθεσε «Πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς. Είναι ένα από τα θέματα που σίγουρα θα συζητήσουμε, αλλά πρέπει να γίνει αφοπλισμός της Χαμάς».

Επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «πολύ καλή συνομιλία» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά από ερώτηση δημοσιογράφου.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε για το Ιράν και απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα «συντρίψουν» το Ιράν αν προσπαθήσει να επανεξοπλιστεί.