Η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τη Μόσχα να κατηγορεί το Κίεβο για απόπειρα επίθεσης στην προεδρική κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και την ουκρανική πλευρά να απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ως ψευδείς.

Η ουκρανική πλευρά χαρακτήρισε τον ισχυρισμό αβάσιμο και υποστήριξε ότι αποσκοπεί στην υπονόμευση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε με σκληρούς τόνους τη φερόμενη ουκρανική επίθεση σε μία από τις κατοικίες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ισχυρισμό που η Ουκρανία διαψεύδει κατηγορηματικά, δηλώνοντας ότι είναι «πολύ θυμωμένος».

«Ξέρετε ποιος μου μίλησε γι’ αυτό; Ο πρόεδρος Πούτιν, νωρίς σήμερα το πρωί. Είπε ότι του επιτέθηκαν. Αυτό δεν είναι καλό. Είμαι πολύ θυμωμένος», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, υποδεχόμενος στο Μαρ-α-Λάγκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως πρόσθεσε, «είναι μια ευαίσθητη περίοδος. Δεν είναι η σωστή στιγμή. Είναι ένα πράγμα να επιτίθεσαι επειδή δέχεσαι επίθεση και άλλο πράγμα να επιτίθεσαι στο σπίτι κάποιου».

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της προεδρικής κατοικίας στην περιοχή του Νόβγκοροντ.

Το Κίεβο το διέψευσε καταγγέλλοντας το «ψέμα» της Ρωσίας.

Η κλιμάκωση της ρητορικής, σε συνδυασμό με τη δήλωση της Μόσχας ότι επανεξετάζει τη στάση της στις διαπραγματεύσεις ως απάντηση στη φερόμενη επίθεση, αποτελεί νέο πλήγμα στις προοπτικές για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Ο επικεφαλής της εξωτερικής διπλωματίας της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι: «Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες».

Ζελένσκι: «Αυτά είναι ψέματα»

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι: «Αυτά είναι ψέματα» Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιχειρεί να υπονομεύσει την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ.

Russia is at it again, using dangerous statements to undermine all achievements of our shared diplomatic efforts with President Trump’s team. We keep working together to bring peace closer. This alleged “residence strike” story is a complete fabrication intended to justify… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2025

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ρωσία φέρεται να προετοιμάζει επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιδράσουν ανάλογα στις ρωσικές απειλές.

Συνάντηση Τραμπ- Ζελένσκι:«Πολύ κοντά στην συμφωνία, παραμένουν τα «ακανθώδη» ζητήματα για το εδαφικό»

Την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε στη Φλόριντα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι οι δύο πλευρές «πλησιάζουν πολύ, ίσως πολύ κοντά» σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αν και παραμένουν «ακανθώδη» ζητήματα για το εδαφικό και την ζώνη του Ντονμπάς.

Οι ΗΠΑ πρότειναν στην Ουκρανία ένα σχέδιο εγγυήσεων ασφαλείας διάρκειας 15 ετών, με δυνατότητα παράτασης, απέναντι στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ακόμη μεγαλύτερη χρονική περίοδο προστασίας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι εγγυήσεις αυτές αποτελούν βασική προϋπόθεση για την άρση του στρατιωτικού νόμου που ισχύει από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Ο ίδιος τόνισε ότι επιθυμεί οι δεσμεύσεις να επεκταθούν έως και 50 χρόνια, προσθέτοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε να εξετάσει το ενδεχόμενο.

Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των εγγυήσεων, σημειώνοντας μόνο ότι βασίζονται σε ήδη γνωστές προτάσεις. Μεταξύ αυτών εξετάζεται η δημιουργία μηχανισμού ασφαλείας αντίστοιχου με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει αμοιβαία υποστήριξη σε περίπτωση επίθεσης.

Την ίδια ημέρα, ο Ρώσος πρόεδριος Βλαντίμιρ Πούτιν υιοθέτησε σκληρότερη στάση, δίνοντας εντολή στις ρωσικές δυνάμεις να συνεχίσουν την εκστρατεία για την πλήρη κατάληψη της περιφέρειας της Ζαπορίζια.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο επανέλαβε την απαίτηση να αποσύρει το Κίεβο τα στρατεύματά του από τα τελευταία τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα δήλωσε ότι η φερόμενη επίθεση αποτελεί «κατασκευή» με στόχο τη δικαιολόγηση νέων ρωσικών πληγμάτων και την υπονόμευση της ειρηνευτικής διαδικασίας, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει τις ρωσικές κατηγορίες.