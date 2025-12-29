Μία ημέρα μετά την συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ α Λάγκο, η Ουκρανία προσπάθησε να πλήξει την κατοικιία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν σύμφωνα με την δήλωση του Ρώσου ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, μία ενέργεια που μπορεί να θέσει κίνδυνο τις ειρηνευτικές συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Ρωσίας λέγοντας ότι: «Αυτά είναι ψέματα».

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιχειρεί να υπονομεύσει την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ρωσία φέρεται να προετοιμάζει επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιδράσουν ανάλογα στις ρωσικές απειλές.