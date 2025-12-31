Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν ένα εργοστάσιο κοκαΐνης στην παραθαλάσσια πόλη Μαρακαϊμπο της Βενεζουέλας.

Resulta que muchas lanchas atacadas con misiles, como está pasando en las incautaciones.que hacemos en Colombia o, con ayuda nuestra fuera de Colombia, no llevaban cocaína sino cannabis. Problema paradójico: en EEUU, en muchísimas partes es legal. Y el Congreso de Colombia no… https://t.co/EJb6yxZKat — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 30, 2025

«Ξέρουμε ότι ο Τραμπ βομβάρδισε ένα εργοστάσιο στο Μαρακαϊπο, το οποίο, όπως πιστεύουμε, αναμιγνύει πάστα κόκας για την παραγωγή κοκαΐνης», έγραψε ο Πέτρο στο X.

Η ανάρτηση του Κολομβιανού προέδρου έγινε μία ημέρα μετά την επιβεβαίωση από τον ίδιο τον Τραμπ ότι οι ΗΠΑ έπληξαν μια περιοχή πρόσδεσης σκαφών στη Βενεζουέλα, τα οποία μετέφεραν ναρκωτικά. Δεν ήταν άμεσα σαφές αν πρόκειται για την ίδια τοποθεσία.

Σε μακροσκελές κείμενό του, ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Πέτρο εκτίμησε πως επρόκειτο για εγκατάσταση του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), κολομβιανής οργάνωσης ανταρτών που ελέγχει εν μέρει τον νομό Κατατούμπο, όπου παράγεται κοκαΐνη, που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα και βρίσκεται κοντά στη Μαρακαϊμπο. «Είναι απλά ο ELN. Με τη διακίνηση και τον δογματισμό του, ο ELN επιτρέπει την εισβολή στη Βενεζουέλα».