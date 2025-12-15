Η εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα τα ελληνικά σωφρονιστικά καταστήματα προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Το σύστημα βρίσκεται στα όριά του. Τουλάχιστον 13.237 κρατούμενοι στοιβάζονται σε φυλακές χωρητικότητας μόλις 10.763 θέσεων.

Η υπερπλήρωση είναι πλέον γεγονός και δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας, τόσο για τους κρατούμενους όσο και για το προσωπικό.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα των τελευταίων δύο ετών, σύμφωνα με έρευνα των «ΝΕΩΝ».

Το 2024 και 2025, ο αριθμός των κρατουμένων εκτοξεύτηκε από τους 10.242 στους 13.237, χωρίς να έχει δημιουργηθεί ούτε ένα νέο σωφρονιστικό κατάστημα και χωρίς τις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού. Έτσι, ένα ήδη επιβαρυμένο σύστημα καλείται να λειτουργήσει με πολλαπλάσιο φόρτο από αυτόν που μπορεί να αντέξει.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, οι αλλοδαποί κρατούμενοι αποτελούν σταθερά την πλειονότητα του πληθυσμού των φυλακών την τελευταία δεκαετία.

Από το 2015 έως το 2025, το ποσοστό των αλλοδαπών κρατουμένων παραμένει πάντοτε πάνω από 52%. Το 2025, οι αλλοδαποί αποτελούν το 52% του συνολικού πληθυσμού των κρατουμένων.

Αλβανοί, Σύροι, Αφγανοί, Πακιστανοί, Ιρανοί, Ιρακινοί και Τούρκοι συγκαταλέγονται στις κυρίαρχες εθνικότητες.

Τη μεγαλύτερη πίεση υφίσταται η εξωτερική φρουρά των φυλακών, καθώς οι μεταγωγές σε δικαστήρια αυξάνονται συνεχώς, όπως και οι φυλάξεις κρατουμένων σε νοσοκομεία. Το ανθρώπινο δυναμικό δοκιμάζεται καθημερινά.

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, έχει τεθεί ακόμη και η σκέψη τοποθέτησης κοντέινερ εντός των φυλακών ως προσωρινή λύση, μέχρι την κατασκευή νέων σωφρονιστικών καταστημάτων.

Το συμπέρασμα; οι ελληνικές φυλακές εκπέμπουν SOS.