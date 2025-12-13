Στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025 αστυνομική δράση σε χώρους κράτησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, επιχειρησιακών ομάδων και της Ε.Κ.Α.Μ. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν τέσσερις έγκλειστοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, μία κάρτα SIM, ένας αντάπτορας με καλώδιο φόρτισης και μία θήκη ασύρματων ακουστικών.

Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.