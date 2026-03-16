Συγκλονίζει μια φωτογραφία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη, που έχασε τη ζωή του μαχαιρωμένος άγρια στην Καλαμαριά, η οποία κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει τον ίδιο μαζί με συμμαθητές του στο 2ο Λύκειο Συκεών να κρατούν πανό πριν από 4 χρόνια για τον δολοφονημένο οπαδό του Άρη, Άλκη Καμπανό.

Η ανάρτηση με την συγκλονιστική φωτογραφία έγινε από τον εκπαιδευτικό Γιάννη Λαθήρα, όπως φαίνεται από τη λεζάντα της ανάρτησης.

Στην ανάρτησή του ο κ. Λαθήρας γράφει:

«Μια συγκλονιστική κίνηση των μαθητών του 2ου λυκείου Συκεών πριν 4 χρόνια. Συγκίνηση κι ελπίδα! Να τελειώνουμε μ αυτή την τρέλα..

Αλίμονο όμως. Τι τραγικό παιχνίδι της μοίρας ήταν αυτό;

Το παιδί με τα χρώματα του ΠΑΟΚ που κρατά το πανό για τον Άλκη του ΑΡΗ είναι ο Κλεομένης !

Μαθητής μας και στο 1ο γυμνάσιο Συκεών.

Δολοφονήθηκε στα 20 του χρόνια !

Σήμερα τον αποχαιρετήσαμε σε ατμόσφαιρα αρχαίας τραγωδίας.

Αβάσταχτος πρώτα απ΄όλα ο πόνος των συγγενών , μα και των φίλων, των δασκάλων του, κόσμος αμέτρητος…

Πολύ φοβάμαι ότι ούτε ο Κλέο θα είναι ο τελευταίος…

Ως πότε θα χάνουμε τόσο άδικα τα παιδιά μας ;

Τι σάπια κοινωνία τους παραδίνουμε;

Πόσο λυπάμαι και πόσο ντρέπομαι…».

Μιλώντας στο Αθλητικό Metropolis 95,5, ο κ. Λαθήρας είπε: «Ήμουν καθηγητής στο 1ο Γυμνάσιο Συκεών και στο 2ο Λύκειο Συκεών. Μαθητής μας ήταν και ο Κλεομένης, τον θυμάμαι αμυδρά. Μετά πήγε στο 2ο Λύκειο. Όλα τα παιδιά τον θυμούνται ως ένα καλό παιδί, χαμογελαστό. Πριν 4 χρόνια τα παιδιά του 2ου Λυκείου έκαναν μια πολύ συγκινητική κίνηση και βγήκαν φωτογραφία, όλα τα παιδιά, με ένα πανό που έγραφε “Άλκη να είσαι ο τελευταίος”».

Συνέχισε δε αναφέροντας για την φωτογραφία:«Το ένα παιδί με τα χρώματα του ΠΑΟΚ και το άλλο με του Άρη κρατούσαν το πανό. Θυμήθηκα τη φωτογραφία, την ανέβασα και κάποιος μου θύμισε, μου είπε, ότι το παιδί με τα ασπρόμαυρα ήταν ο Κλεομένης. Είναι συγκλονιστικό. Συγκλονίστηκα. Πολύ τραγικό, ένα παιχνίδι της μοίρας απίστευτο. Ελπίζουμε να είναι ο τελευταίος».