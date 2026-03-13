Τραγική κατάληξη είχε η αιματηρή επίθεση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης με θύμα έναν 20χρονο, η οποία φαίνεται να συνδέεται με οπαδικό επεισόδιο. Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 20χρονος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 22:00 αιμόφυρτος στο οδόστρωμα της οδού Αργοναυτών, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες τον παρέλαβαν σε κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 20χρονος – οπαδός του ΠΑΟΚ – κατέληξε γύρω στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα.

Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας δείχνουν ότι προηγήθηκε επεισόδιο, το οποίο πιθανολογείται πως σχετίζεται με οπαδικές διαφορές. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και ειδικότερα το Τμήμα Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.