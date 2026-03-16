Ξεσπα η μητέρα του 20χρονου Κλεομένη, του νεαρού που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά ύστερα από επίθεση με μαχαίρι και με γραπτή δήλωσή της, μέσω του δικηγόρου της Σπυράτου Παρασκευά, εκφράζει την αποφασιστικότητά της να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού της, τονίζοντας ότι «η τυφλή οπαδική βία δεν στέρησε απλώς μια ζωή, μου στέρησε τον κόσμο μου όλο, το σπλάχνο μου, την ίδια μου την ύπαρξη».

Η μητέρα του 20χρονου απευθύνει έκκληση σε όσους ήταν παρόντες ή γνωρίζουν στοιχεία για το περιστατικό να καταθέσουν στις Αρχές, υπογραμμίζοντας: «Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που μου στέρησε το παιδί μου». Παράλληλα, τα βάζει με τα μέσα ενημέρωσης και την αναπαραγωγή βίντεο με τη στιγμή που ο γιος της καταρρέει στον δρόμο, υπογραμμίζοντας ότι «κάθε φορά που προβάλλονται αυτές οι εικόνες, το παιδί μου πεθαίνει ξανά, κι εγώ δεν είμαι εκεί να το βοηθήσω».

Η συγκλονιστική δήλωση της μητέρας

«Ο πόνος που βιώνω από την άδικη απώλεια του γιου μου είναι βουβός, αβάσταχτος, ένας πόνος που ξέρω πως θα μείνει το ίδιο δυνατός όσα χρόνια κι αν περάσουν. Το κενό που άφησε πίσω του το παιδί μου είναι μια πληγή που δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ. Η τυφλή οπαδική βία δεν στέρησε απλώς μια ζωή, μου στέρησε τον κόσμο μου όλο, το σπλάχνο μου, την ίδια μου την ύπαρξη. Αυτές τις στιγμές της απέραντης θλίψης μου πρέπει να απευθύνω έκκληση προς όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και τα ενημερωτικά μέσα, ζητώντας τα αυτονόητα».

Η μητέρα ζητά να σταματήσει άμεσα η προβολή του βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ο γιος της χάνει τις αισθήσεις του. Όπως αναφέρει, «κάθε φορά που προβάλλονται αυτές οι εικόνες, το παιδί μου πεθαίνει ξανά, κι εγώ δεν είμαι εκεί να το βοηθήσω».

Παράλληλα, απαιτεί να σταματήσει κάθε προσπάθεια σπίλωσης της μνήμης του 20χρονου, δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να αμαυρώσει την εικόνα ενός αθώου παιδιού που έπεσε θύμα παράλογης βίας.

Εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και έκκληση σε μάρτυρες

Η μητέρα του Κλεομένη εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη της στην Ελληνική Δικαιοσύνη και στις Αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Τονίζει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού της.

Όπως σημειώνει, την εκπροσωπεί επίσημα ο δικηγόρος κ. Σπυράτος Παρασκευάς, διευκρινίζοντας πως κανείς άλλος δεν νομιμοποιείται να μιλά εξ ονόματός της. Διαχωρίζει δε τη θέση της από οποιαδήποτε άλλη δήλωση ή ενέργεια προέρχεται από διαφορετική πλευρά.

Κλείνοντας, απευθύνει νέα έκκληση προς όσους γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικό με το περιστατικό να μιλήσουν στις Αρχές, ακόμη κι αν θεωρούν ότι η πληροφορία τους είναι ασήμαντη. «Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που μου στέρησε το παιδί μου», καταλήγει η μητέρα του 20χρονου.