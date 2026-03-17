Κακοκαιρία με διαδοχικά κύματα φέρνει ο Μάρτιος, επιβεβαιώνοντας τη γνωστή παροιμία «Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης». Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο μήνας θα εξελιχθεί με έντονες εναλλαγές, βροχές, χιονοπτώσεις και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος, δύο κύματα κακοκαιρίας θα απασχολήσουν τη χώρα. Το πρώτο ξεκινά από σήμερα, κινούμενο από τα δυτικά προς τα ανατολικά, λόγω ενός βαρομετρικού χαμηλού που προέρχεται από τα νότια της Ιταλίας. Το σύστημα αυτό θα περάσει από τα νότια παράλια της Ελλάδας, θα κινηθεί προς την Κρήτη και στη συνέχεια προς την Κύπρο.

Το δεύτερο κύμα αναμένεται να σχηματιστεί στο βόρειο Ιόνιο, να κινηθεί νότια και ανατολικά, επηρεάζοντας τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας με εντονότερες βροχές και πιο χειμωνιάτικο σκηνικό.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Σήμερα, Τρίτη, συννεφιές θα καλύψουν όλη τη χώρα με βροχές αρχικά στα δυτικά, οι οποίες το απόγευμα θα κινηθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να κινηθεί σχετικά νότια, χωρίς έντονα φαινόμενα, ωστόσο οι βοριάδες θα ενισχυθούν σταδιακά λόγω της διαφοράς πίεσης.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι, μεταφέροντας ψυχρές αέριες μάζες. Παράλληλα, στα ανατολικά και νότια η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλή κατά το μεσημέρι.

Στην Αττική, η ημέρα θα κυλήσει με διαστήματα συννεφιάς, ενώ από το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις που θα συνεχιστούν και αύριο. Οι άνεμοι θα είναι μέτριοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 16-17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα επικρατήσουν συννεφιές και ψυχρότερες συνθήκες, με βροχές κυρίως γύρω από τον Θερμαϊκό. Οι άνεμοι θα είναι μέτριας έντασης και η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας και ψυχρές εισβολές

Αύριο, Τετάρτη, το πρώτο κύμα απομακρύνεται ενώ σχηματίζεται το δεύτερο. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπιστούν στο Ιόνιο και θα επηρεάσουν τη χώρα κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή, με επίκεντρο το νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Εντονότερες βροχές αναμένονται σε ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, καθώς το νέο σύστημα θα κινείται από το Ιόνιο προς τα ανατολικά. Την Πέμπτη, η κακοκαιρία θα κορυφωθεί, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές του Ιονίου, της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου.

Από τη Θεσσαλία και βορειότερα, τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν, αλλά το κρύο θα επιμείνει, με πιθανότητα για χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Βελτίωση το Σαββατοκύριακο – Νέο κύμα πριν την 25η Μαρτίου

Την Παρασκευή, οι βροχές θα συνεχιστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια, όμως από το μεσημέρι ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά και η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή έως και την Κυριακή.

Από τη Δευτέρα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν νέα μεταβολή του καιρού με επόμενο κύμα κακοκαιρίας. Αν και η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρώς, οι βροχές θα επιστρέψουν, επηρεάζοντας και την 25η Μαρτίου, με άστατες συνθήκες στις περισσότερες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Έτσι, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι παρελάσεις της εθνικής εορτής αναμένεται να πραγματοποιηθούν υπό άστατο καιρό και πιθανές βροχοπτώσεις.