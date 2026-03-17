Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (17 Μαρτίου 2026) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης–Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, προκαλώντας την ανατροπή ενός αυτοκινήτου και τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε ένας 20χρονος εξετράπη της πορείας του κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, πριν από τον κόμβο του Ρυσίου, και στη συνέχεια ανετράπη.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και, για προληπτικούς λόγους, μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

O νεαρός φέρεται να αποκοιμήθηκε ενώ οδηγούσε, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος. Το αυτοκίνητο αρχικά έπεσε σε θάμνους και στη συνέχεια αναποδογύρισε.