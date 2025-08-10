Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων «ΚΡΗΤΗ 1» στην Αγιά, ύστερα από έκτακτη αστυνομική επιχείρηση, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων κρατουμένων – τριών ημεδαπών και ενός αλλοδαπού.

Η στοχευμένη δράση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 9 Αυγούστου, σε είκοσι κελιά, με τη συνεργασία αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων, σωφρονιστικών υπαλλήλων και της εξωτερικής φρουράς του καταστήματος.

Κατάσχεση κοκαΐνης και κάνναβης στη φυλακή Χανίων

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν, επιμελώς κρυμμένες σε ειδική κρύπτη κελιού, 110 αυτοσχέδιες συσκευασίες («φιξάκια») που περιείχαν συνολικά 53 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και 449 αυτοσχέδιες συσκευασίες με συνολικά 156 γραμμάρια κάνναβης. Όλα τα ευρήματα κατασχέθηκαν από τις αρχές.

Για τους συλληφθέντες σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία παραβίασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Όπως αναφέρει η αστυνομία, «η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων», προκειμένου να εξακριβωθούν περαιτέρω εμπλοκές και να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.