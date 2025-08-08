Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από πολύωρη απολογητική διαδικασία ο πρώην αστυνομικός της Άμεσης Δράσης και ο 22χρονος φίλος του, κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαΐνης.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από πολύωρη απολογητική διαδικασία ο πρώην αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, γνωστός από την δραστηριότητα του στο TikTok και ο 22χρονος φίλος του, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση κοκαΐνης. Και οι δύο συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του πρώην αστυνομικού, όπου βρέθηκαν 153 γραμμάρια κοκαΐνης. Ο πρώην αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται την κατηγορία ισχυριζόμενος ότι ούτε γνώριζε, ούτε αντιλήφθηκε, ότι ο φίλος του είχε αυτή την ποσότητα κοκαΐνης. Ο 22χρονος φέρεται να αποδέχθηκε στην απολογία του, ότι η κοκαΐνη ήταν δική του.

Πώς μπήκε στο «μικροσκόπιο» των Αρχών

Ο 34χρονος φαίνεται πως μπήκε στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Όπως μετέδωσε νωρίτερα το MEGA, υπάρχουν σοβαρές υποψίες, ότι τα ποσά τα οποία φέρεται να κέρδισε από την διακίνηση ναρκωτικών, αναμείχθηκαν με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία και ενσωματώθηκαν στις οικονομικές του δραστηριότητες με σκοπό την νομιμοποίησή τους.

Γι΄ αυτόν τον λόγο δεσμεύθηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και όλες οι θυρίδες που μπορεί να υπάρχουν στο όνομά του, για να δουν οι Αρχές από που προέρχονται αυτά τα χρήματα. Οι Αρχές εξετάζουν εάν πίσω από αυτό βρίσκεται δίκτυο διακίνησης χρημάτων ή αν αυτά τα χρήματα του τα έστειλαν τρίτα άτομα, τα οποία και θα διερευνηθούν.