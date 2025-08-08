Σήμερα πρόκειται να απολογηθεί ο πρώην αστυνομικός και TikToker. Υπενθυμίζεται πως έχει σχηματιστεί δικογραφία εναντίον του για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 34χρονος φαίνεται πως μπήκε στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.

Όπως μεταδίδει το MEGA, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι τα ποσά τα οποία φέρεται να κέρδισε από την διακίνηση ναρκωτικών, αναμείχθηκαν με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία και ενσωματώθηκαν στις οικονομικές του δραστηριότητες με σκοπό την νομιμοποίησή τους.

Γι΄αυτόν τον λόγο δεσμεύθηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και όλες οι θυρίδες που μπορεί να υπάρχουν στο όνομά του για να δουν οι ελληνικές αρχές από που προέρχονται αυτά τα χρήματα.

Οι Αρχές εξετάζουν έναν πίσω από αυτό βρίσκεται δίκτυο διακίνησης χρήμάτων ή αν αυτά τα χρήματα του τα έστειλαν τρίτα άτομα τα οποία και θα διερευνηθούν.