Πανάκριβα αυτοκίνητα, χλιδάτα ταξίδια στο εξωτερικό, επώνυμα ρούχα και πολυτελή πορτοφόλια. Αυτά ήταν μερικά μόνο από τα στοιχεία της ζωής υψηλού επιπέδου που πρόβαλλε μέσα από τα social media ο 34χρονος πρώην αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο νεαρός άνδρας, με εκατομμύρια προβολές στο TikTok, βρισκόταν εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς οι εικόνες που δημοσίευε στα κοινωνικά δίκτυα δεν συμβάδιζαν με το εισόδημά του ως αστυνομικού.

Ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε το εύρος της δραστηριότητας

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις όταν, μέσω ηχογραφημένων συνομιλιών, αποκαλύφθηκε όχι μόνο η εμπλοκή του στη διακίνηση κοκαΐνης, αλλά και τα σημαντικά ποσά που φέρεται να αποκόμιζε από την παράνομη δραστηριότητα.

Σε μία από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ., ο 34χρονος φέρεται να δηλώνει:«Εμένα είναι 2.000 την ημέρα. Συν, έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια, 5.000 τον μήνα για να της τρέχω τις δουλειές. Τον μήνα είναι 60.000, πες 50.000 καθαρά. Συν τα 5.000 της άλλης, πες 55.000. Και έχω και καμιά δεκαριά σπίτια και ενοίκια, οπότε είμαι κομπλέ».

Προσωρινή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Η σοβαρότητα της υπόθεσης οδήγησε τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπο Βουρλιώτη, να διατάξει την προσωρινή δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και επενδυτικών προϊόντων που σχετίζονται με τον πρώην αστυνομικό.

Συνομιλίες που «καίνε»

Ακόμη και προσωπικές του συνομιλίες με φιλικά του πρόσωπα αποδεικνύουν τη σχέση του με τα ναρκωτικά. Σε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, μία φίλη του παραδέχεται:«Ειδικά την… “αυτό” που κάνουμε μαζί, εγώ δεν μπορώ να το κάνω, να πάω στα μαγαζιά, δεν μπορώ να μιλήσω, κρεμάει το στόμα μου. Τις τελευταίες δύο φορές που ήρθα σπίτι σου, σου είπα, θα έχω κάνει μία γραμμή τότε…».

Ο ίδιος φέρεται να της απαντά:«Άντε ρε, κόψε την. Με έχει καταστρέψει εμένα και οικονομικά και τα πάντα. Θες να καταστρέψει και εσένα; Σοβαρέψου».

Στον ανακριτή ο 34χρονος

Ο πρώην αρχιφύλακας αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή αύριο, Παρασκευή, για τις βαριές κατηγορίες που τον βαρύνουν