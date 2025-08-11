Έναν πρώην αστυνομικό, που καυχιόταν για εισοδήματα χιλιάδων ευρώ και διατηρούσε στην κατοχή του πάνω από δέκα ακίνητα, αποκαλύπτουν τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Ελληνική Αστυνομία για τον TikToker που προφυλακίστηκε μετά τη σύλληψή του για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις επικοινωνίες του πρώην αστυνομικού, τις οποίες έχουν στα χέρια τους οι αρχές, υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις για παράνομες δραστηριότητες και ύποπτα οικονομικά οφέλη. Οι ίδιες συνομιλίες δείχνουν πως τα παράνομα έσοδα ενδέχεται να ήταν ο λόγος που τον ώθησε να παραιτηθεί από την ΕΛ.ΑΣ.

Σε μία από τις συνομιλίες που αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ, ο ίδιος φέρεται να λέει:

«Αν ήθελα νομίζεις δε θα έμενα; Σε μία δουλειά βγάζω 10 χιλιάρικα τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ».

Σε άλλη συνομιλία, εξηγεί:

«Για να μπω εγώ σε διαδικασία να αφήσω την Αστυνομία, μόνιμη δουλειά, πάει να πει ότι κάτι έχω δει. Οτιδήποτε γίνεται από κέρδη από κτίρια, από στυλ μεσιτικά, από έξτρα, οτιδήποτε, παίρνω μερίδιο κανονικά».

Τα «2.000 ευρώ την ημέρα» και η συμφωνία με «την Κύπρια»

Ο πρώην αστυνομικός φέρεται να είχε εμπλακεί και σε κατασκευαστική εταιρεία, μέσω της οποίας ενδεχομένως διοχέτευε αδήλωτα εισοδήματα. Σε μια χαρακτηριστική συνομιλία υπολογίζει τα προσωπικά του έσοδα:

«Εμένα είναι 2.000 την ημέρα, και συν έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια, 5.000 είναι ο μήνας. Για να τρέχω τις δουλειές της… είναι 60… 50 πες καθαρά. Συν τα 5 της άλλης, 55. Και έχω πάρει καμιά δεκαριά σπίτια, έχω και ενοίκια αρκετά. Οπότε είμαι τέλεια. Είμαι κομπλέ».

Οι Αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπίσει επίσης αναφορές και ενδείξεις για συμμετοχή του σε διακίνηση ναρκωτικών μέσα από συνομιλίες που εξετάζονται.

Η έρευνα για τον πρώην αστυνομικό ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, έπειτα από την αποστολή τριών ανώνυμων email, στα οποία καταγγελλόταν ότι εργάζεται σε γνωστό νυχτερινό κλαμπ της Αθήνας, λαμβάνοντας μισθό 20.000 ευρώ μηνιαίως για υπηρεσίες προστασίας και εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών.