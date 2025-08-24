Σήμερα (24/8) αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα ο 40χρονος, που συνελήφθη το Σάββατο, για τη δολοφονία της συζύγου του.

Ειδικότερα, σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στον Βόλο σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το σπίτι όπου σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του συνελήφθη ο 40χρονος, που σόκαρε την τοπική κοινωνία με την άγρια δολοφονία μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου στο Βόλο

Σε βίντεο που προέβαλε το MEGA, φαίνεται ο δράστης την ώρα που τον εντοπίζουν και τον συλλαμβάνουν οι αστυνομικοί. Ο 40χρονος βρέθηκε ξαπλωμένος ανάμεσα στα χόρτα, ύστερα από τις αναφορές των περιοίκων στην Αστυνομία, ότι έβλεπαν κάποιο άτομο να κρύβεται κάτω από τα δέντρα και να κινείται ύποπτα στο οικόπεδο. Σύμφωνα με τις περιγραφές των περιοίκων ο 40χρονος ήταν ξυπόλυτος, ενώ είχε στον ώμο του ένα μαχαίρι. Το MEGA παρουσίασε και ένα αποκλειστικό βίντεο από τη διαφυγή του 40χρονου αμέσως μετά τη δολοφονία της πρώην συζύγου του.

«Με απατούσε η γυναίκα μου, τι να έκανα»

«Με απατούσε η γυναίκα μου, τι να έκανα» φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια του 40χρονου που σκότωσε με φρικτό τρόπο την 36χρονη σύζυγό του. Ο δράστης εντοπίστηκε το Σάββατο το μεσημέρι σε απόσταση περίπου 500 μέτρα από το σημείο που διέπταξε το φρικτό έγκλημα. Η Αστυνομία είχε εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, εξετάζοντας εξονυχιστικά τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας, ενώ υπήρξε και μαρτυρία γειτόνισσας, σύμφωνα με την οποία τον είδε να κυκλοφορεί έξω από το σπίτι του χθες βράδυ. Τελικά συνελήφθη σε οικόπεδο στην οδό Ευρυπίδου, όπου κοιμόταν μέσα στα χόρτα και όπου τον εντόπισε γείτονας, που κάλεσε στην Αστυνομία.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thenewspaper.gr, το πρώτο πράγμα που ζήτησε από τους αστυνομικούς μόλις του πέρασαν χειροπέδες, ήταν λίγο νερό, καθώς για 29 ώρες δεν είχε φάει και δεν είχε πιει νερό.

Είχε επιτεθεί με μαχαίρι και στον εργοδότη του

Σύμφωνα με μία αποκλειστική μαρτυρία στο MEGA, ο 40χρονος φαίνεται πως κατά το παρελθόν είχε επιτεθεί με μαχαίρι και στον εργοδότη του. «Πριν κάποιο καιρό δούλευε σε εργολάβο κάπου στην Μακεδονία, βόρεια Ελλάδα. Είχε μια διαφωνία με το αφεντικό του και του είχε βγάλει μαχαίρι τον είχε απειλήσει» ανέφερε χαρακτηριστικά η μαρτυρία αυτή.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του δολοφόνου

Ο δράστης έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν τόσο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όσο και για ενδοοικογενειακή βία, ενώ έχει νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική. Συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2024 συνελήφθη στον Βόλο για διοικητική απέλαση.

Το 2020 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών. Το 2018 του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους για ψευδή ανωμοτί κατάθεση. Το 2013 συνελήφθη για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα. Τον περασμένο Ιούνιο, με εντολή εισαγγελέα, εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.