Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές στον Βόλο, μετά τη στυγερή δολοφονία μητέρας μπροστά στα μάτια των παιδιών της. Ο 40χρονος δράστης, σύζυγος και πατέρας, παραμένει ασύλληπτος παρά τις συντονισμένες προσπάθειες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την τέλεση του εγκλήματος εξαφανίστηκε, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη του.

Ανησυχία για την ψυχική του κατάσταση

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την επιβαρυμένη ψυχιατρική κατάσταση του φερόμενου ως δράστη. Υπενθυμίζεται ότι, μόλις τον περασμένο Ιούνιο, ο 40χρονος είχε επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του και είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Το στοιχείο αυτό οδηγεί τους ερευνητές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να έχει διαπράξει αυτοχειρία μετά το έγκλημα.

Έκκληση για παράδοση

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις, ενώ η οικογένεια κάνει λόγο για ανάγκη απόδοσης ευθυνών και αναζήτησης απαντήσεων.

Σε δηλώσεις του στο Mega, συγγενής του 40χρονου απηύθυνε έκκληση στον ίδιο να εμφανιστεί στις αρχές και να αναλάβει τις ευθύνες του.

«Να παραδοθεί. Εμείς το μάθαμε από την τηλεόραση. Δεν ξέρουμε τίποτα. Εφόσον το έκανε, το έκανε με συνείδηση, όχι ασυνείδητα. Αν με βλέπει, του λέω να παραδοθεί. Να εξηγήσει για ποιον λόγο το έκανε. Να μην ντροπιάσει τα παιδιά του» τόνισε ο θείος του.