Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής σε μία ακόμη γυναικοκτονία, αυτήν τη φορά στον Βόλο, όπου ένας 40χρονος μαχαίρωσε την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Ο δράστης εξαφανίστηκε μετά το έγκλημα, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Η απόπειρα αυτοκτονίας

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου τις οποίες παρουσίασε στο MEGA: «Τα παιδιά μίλησαν στην ΕΛ.ΑΣ., ανέφεραν ότι υπήρχαν μεγάλα οικογενειακά προβλήματα, κυρίως οικονομικά προβλήματα στην οικογένεια, δεν δούλευε κανείς παρά μόνο η μεγαλύτερη κόρη.

Αυτός ήταν και ο λόγος που υπήρχε μόνο ένα κινητό στην οικογένεια. Ο πατέρας τους, όπως είπαν κάποια από τα παιδιά, είχε προβλήματα με ναρκωτικά και τον τελευταίο καιρό είχε την εμμονή ότι η σύζυγός του διατηρεί μία προσωπική σχέση, αυτό πίστευε, και για αυτό φαίνεται να γίνονταν κάποιοι καυγάδες».

«Σήμερα, φαίνεται να είδε τη γυναίκα του να κάνει κάτι στο κινητό, σαν να γράφει κάποιο μήνυμα, αυτό πίστευε. Αυτό εξελίχθηκε σε έναν πολύ μεγάλο καυγά και πήρε, όπως είδαμε, το αιχμηρό όργανο και άρχισε να την χτυπά. Τα παιδιά κατέθεσαν ότι ο πατέρας τους είχε σημαντικά προβλήματα με ναρκωτικά», συμπληρώνει.

Όπως λέει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος:

«Είναι ενδεικτικό αυτό που έχει συμβεί στις 28 Ιουνίου του 2025 με τη μεταφορά στην ψυχιατρική κλινική. Την προηγούμενη ημέρα, ο δράστης της στυγερής δολοφονίας είχε προχωρήσει σε μία απόπειρα αυτοκτονίας στο μπαλκόνι του σπιτιού, πάλι μπροστά στα παιδιά του».

«Αυτός ο άνθρωπος έχει συλληφθεί 3 – 4 φορές το 2019, τις περισσότερες από αυτές για διακίνηση ναρκωτικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του ’19 πιάνεται για κατοχή ναρκωτικών και τον Δεκέμβριο του 2019 εντοπίζεται στην Πέλλα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπου διακινούσε κοκαΐνη. Φυλακίστηκε για δύο μήνες», καταλήγει.

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι»

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η 16χρονη κόρη του ζευγαριού που είδε τι συνέβη, ενώ τον καβγά των γονιών τους παρακολούθησαν και τα άλλα τρία παιδιά της οικογένειας.

Με δύο χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, ένα στην καρωτίδα και ένα στην πλάτη, 40χρονος σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους, ηλικίας από 6 έως και 18 ετών.

«Άκουσα τα παιδιά, φωνές των παιδιών, να φεύγουν από τις σκάλες», λένε μάρτυρες.

Όλα ξεκίνησαν στο διαμέρισμα της οικογένειας στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο του Βόλου, παρουσία μάλιστα και τριών από τα παιδιά. Εκεί, άρχισε ένας άγριος καβγάς.

Η 36χρονη επιχείρησε να φύγει για να σωθεί. Βγήκε από το διαμέρισμα, αλλά ο 40χρονος την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας και την τραυμάτισε θανάσιμα.

«Αυτόν τον είδα στην βεράντα, έτρεχε. Μετά, ακούω φωνές, τσιρίζαν τα παιδάκια. Κάτι κρατούσε στα χέρια του», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Μάρτυρας της σκηνής του εγκλήματος και μία από τις κόρες του ζευγαριού.

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι. Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε», είπε η νεαρή.

Γείτονας του ζευγαριού περιγράφει αποκλειστικά στο MEGA όσα είδε αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα.

«Είδα μία τζαμαρία σπασμένη και μία γυναίκα με αίμα απλωμένο, γύρω στους σαράντα πόντους. Μία νοσοκόμα ήρθε να της πάρει σφυγμό, δεν είχε σφυγμό και μετά είδα το παιδί της, της κρατούσε τον λαιμό».

Ο 40χρονος τράπηκε σε φυγή. Έστριψε στο πρώτο στενό και από τότε τα ίχνη του αγνοούνται.

«Είδα έναν κύριο ο οποίος έτρεχε εδώ με ένα αιχμηρό εργαλείο στα χέρια πηγαίνοντας προς τα πέρα και φώναζε ‘με κυνηγάνε’, ξυπόλητος».

Μία από τις κόρες αλλά και γείτονες κάλεσαν για βοήθεια. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο και Αστυνομία.

Στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, η οικογένεια μένει τον τελευταίο χρόνο. Κάποιες φορές μέσα από το σπίτι ακουγόντουσαν καβγάδες, κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί την εξέλιξη.

«Οικογένεια ανήσυχη. Κάθε απογευματάκι μαλώνανε, κάνανε, ράνανε».

Ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στα τέλη Ιουνίου του 2025 είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Το «βαρύ» παρελθόν του 40χρονου

Κατά τη δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και η άτυχη 36χρονη είχε διώξει τον 40χρονο απο το σπίτι, ενώ αργότερα τον δέχτηκε εκ νέου.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο δράστης ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και τον περασμένο Ιούνιο είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Κατά την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Μετά το έγκλημα, τα τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον και δέχονται ψυχολογική υποστήριξη, καθώς βίωσαν τη δολοφονία της μητέρας τους από τα χέρια του ίδιου τους του πατέρα.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, θεωρώντας ότι είναι θέμα χρόνου η σύλληψή του.