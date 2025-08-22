Άγριο έγκλημα στον Βόλο, με άνδρα να δολοφονεί τη 36χρονη σύζυγό του, με την οποία έχει τέσσερα παιδιά, κι έπειτα να τρέπεται σε φυγή.

Η γυναικοκτονία σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντά, στο ύψος μεταξύ των οδών Γάτσου και Γλάδστωνος, όταν άνδρας, υπήκοος Αλβανίας, σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και αμέσως μετά εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος, όπως μεταδίδει το thenewspaper.gr.

Το φονικό σημειώθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας.

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι»

Σοκ προκαλεί η πληροφορία ότι ο άνδρας άρχισε τη φονική επίθεση στην γυναίκα από το διαμέρισμα, ενώπιον των τεσσάρων παιδιών. Ένα από τα παιδιά μάλιστα φέρεται να έχει πει στην αστυνομία: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι». Τα τραύματα της γυναίκας είναι στην πλάτη και τον λαιμό και οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης βγήκε τρέχοντας από το διαμέρισμα και διέφυγε ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο και ιατροδικαστής. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στη γυναικοκτονία.

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ και οργή στην τοπική κοινωνία, καθώς έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας που συγκλονίζουν τη χώρα.