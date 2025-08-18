Μία φρικτή δολοφονία έγινε το πρωί της Δευτέρας (18/8) στο Χαλάνδρι. Ένας 28χρονος, οπλισμένος με μαχαίρι, αφαίρεσε τη ζωή μιας 47χρονης γυναίκας, τραυματίζοντάς την θανάσιμα με πολλαπλές μαχαιριές. Ο δράστης που συνελήφθη ισχυρίζεται πως η 47χρονη τον διέβαλλε σε κοινούς γνωστούς.

Η άτυχη γυναίκα είχε ήδη εκφράσει την ανησυχία της στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας τον 28χρονο μόλις τον περασμένο Μάρτιο. Σε ανακοίνωση όμως που εξέδωσε το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ. αναφέρεται ότι δεν είχε αναφέρει συγκεκριμένα αδικήματα ώστε να ενεργήσουν αυτεπαγγέλτως οι αρμόδιες αρχές, αλλά είχαν γίνει συστάσεις στον 28χρονο να μην την πλησιάζει.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από Αστυνομικό Τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση».

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η 47χρονη είχε μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου όπου ανέφερε ότι έβλεπε τον 28χρονο σε συσσίτιο, από όπου έπαιρναν και οι δύο φαγητό και την ενοχλούσε, αλλά στις πιέσεις του αξιωματικού υπηρεσίας, ο οποίος την ρωτούσε επίμονα ώστε να προχωρήσει τη διαδικασία δικογραφίας σε βάρος του, δεν ανέφερε κάτι συγκεκριμένο, ενώ αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί του.

Ο 28χρονος μετά την σύλληψη του, ισχυρίστηκε ότι είχε πάει έξω από το σπίτι τής γυναίκας σήμερα το πρωί για να της ζητήσει τον λόγο, όπως είπε, γιατί τον διέβαλλε σε κοινούς γνωστούς, με αποτέλεσμα να κόψουν επαφές μαζί του. Κατά τους ισχυρισμούς του, όταν την είδε στην πυλωτή της πολυκατοικίας τής μίλησε, ζητώντας της το λόγο, αλλά αυτή δεν του απάντησε και τότε έβγαλε το μαχαίρι και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα.

Αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ., ήταν μια κάτοικος της ίδιας πολυκατοικίας, η τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι ένας άνδρας καταδίωκε μια άλλη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 28χρονος ημεδαπός, ο οποίος δεν είχε φύγει από το σημείο και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.