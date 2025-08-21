«Θόλωσα και δεν ήξερα τι έκανα», ήταν τα λόγια του 28χρονου που σκότωσε με 15 μαχαιριές την 47χρονη στο Χαλάνδρι, με τον δράστη να χτίζει την υπερασπιστική του γραμμή πάνω στην ιδιάζουσα ψυχοπαθολογία του.

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου έκανε λόγο για μανία καταδίωξης.

«Εάν μιλάμε λοιπόν για σύνδρομο καταδίωξης, που αυτό συνήθως συνοδεύεται από ένα σωρό συμπτωμάτων μέσα στα οποία το βασικό είναι η διαταραγμένη αντίληψη της πραγματικότητας και μια εσωτερική ορμή για να διαπραχθεί κάτι προκειμένου να προστατευτεί το άτομο από κάτι που θεωρεί απειλητικό, τότε μιλάμε για ψυχοπαθολογία. Υπάρχουν όμως και εκείνες οι περιπτώσεις που υπάρχει απόλυτη αντίληψη της αντικειμενικής πραγματικότητας, δηλαδή ότι αν εγώ πάω να δολοφονήσω κάποιον, δεν είμαι δικαιολογημένος γιατί πάω να σωθώ από κάτι, αλλά ουσιαστικά νιώθω ότι πρέπει να το κάνω γιατί έχω θιχτεί», σχολίασε στο MEGA η ψυχολόγος Βέρα Αθανασίου.

Ο δράστης είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και πρόκειται να απολογηθεί την Παρασκευή.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η άγρια δολοφονία σημειώθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Ρουμπέση στο Χαλάνδρι. Λίγο μετά τις 11:00 οι φωνές της 47χρονης ξεσήκωσαν τη γειτονιά, με μία ένοικο της πολυκατοικίας να βλέπει το περιστατικό και να καλεί την Αστυνομία, λέγοντας πως ο 28χρονος άνδρας κυνηγούσε την 47χρονη με μαχαίρι.

Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα σε ένα συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο.

Ο δράστης φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα τον προσέβαλε συστηματικά. «Με κακολογούσε παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του.

Σημειώνεται πως η 47χρονη, τον περασμένο Μάρτιο, είχε πάει στην Αστυνομία καταγγέλλοντας ότι ο 28χρονος την παρακολουθούσε. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε.