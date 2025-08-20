«Θόλωσα και δεν ήξερα τι έκανα». Με αυτή τη φράση επιχείρησε ο 28χρονος να εξηγήσει την ακραία του πράξη, δολοφονώντας με δεκαπέντε μαχαιριές μια 47χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι. Η υπεράσπισή του έχει ήδη θέσει ως βασικό άξονα την ιδιάζουσα ψυχοπαθολογία του δράστη, επιδιώκοντας να δημιουργήσει ελαφρυντικές συνθήκες ενόψει της δικαστικής διαδικασίας.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, Αριστομένης Μπαλάσκας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχει την ωριμότητα αυτή που θα περίμενε κανείς για την ηλικία του και η μετέπειτα εικόνα του παραπέμπει σε έναν άνθρωπο ο οποίος εκτόνωσε μία μανία καταδιώξεως που είχε και μετά δεν είχε άλλες δυνάμεις». Ο ίδιος αναμένεται την Παρασκευή να υποβάλει επίσημο αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στις ανακριτικές αρχές για τον 28χρονο.

Παρά το γεγονός ότι ο δράστης δεν είχε ποινικό μητρώο, νέες πληροφορίες αποκαλύπτουν ότι αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ότι οι κοινωνικές του επαφές είχαν περιοριστεί – αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται, της συχνής του απαίτησης για δανεικά χρήματα από φίλους και γνωστούς.

Αντιδράσεις των οικογενειών των θυμάτων γυναικοκτονιών

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρέμβαση της μητέρας της αδικοχαμένης Δώρας, η οποία έπεσε θύμα δολοφονίας στη Ρόδο από τον πρώην σύντροφό της. Σε δηλώσεις της στο MEGA, ανέφερε: «Κάνανε δολοφονία, αφαίρεσαν μια ζωή. Ξέρετε τι είναι αυτό; Ρωτάτε εμάς που ζούμε; Που έχουμε χάσει τα παιδιά μας, ρωτάτε; Ρωτάτε τον πατέρα της; Τη μαμά της; Τη γιαγιά της; Τα αδέρφια της τι περνάμε; Δεν τους ενδιαφέρει όμως γιατί έτσι τους την έδωσε, γιατί χάλασε κάποια φάση. Και μετά το παίζουν και τρελίτσα. Ε όχι ρε παιδιά!».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα, που έπεσε νεκρή έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Ανάργυρων, ζητά αυστηροποίηση των ποινών: «Ορίστε λοιπόν μία ακόμη γυναικοκτονία με την καραμέλα του δήθεν τρελού. Ας σταματήσει επιτέλους αυτή η καραμέλα γιατί εγώ παιδιά, κλαίω την κόρη μου ακόμα. Με επιλεκτικές μνήμες και δήθεν ψεύτικα ψυχιατρικά προβλήματα του δολοφόνου της. Ας δουν τις ποινές και ας γίνουν πιο αυστηρές για να σταματήσουν οι γυναικοκτονίες».

Ανησυχητική αύξηση στις γυναικοκτονίες και τα περιστατικά βίας

Μέσα στους τελευταίους οκτώ μήνες, επτά γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους από χέρια συντρόφων ή πρώην συντρόφων, ενώ καθημερινά καταγράφονται περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Το φαινόμενο λαμβάνει διαστάσεις κοινωνικής μάστιγας, προκαλώντας έντονη ανησυχία και κινητοποιώντας φορείς και κοινωνία.