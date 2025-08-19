Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 22 Αυγούστου, πήρε ο 28χρονος που δολοφόνησε με 15 μαχαιριές μια 47χρονη στο Χαλάνδρι.

Η υπερασπιστική γραμμή όπως φαίνεται, θα βασίζεται στην ιδιάζουσα ψυχοπαθολογία του. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Αριστομένη Μπαλάσκα, ο 28χρονος έχει λευκό ποινικό μητρώο, ενώ πάσχει από σύνδρομο καταδίωξης. Ο δικηγόρος του ανέφερε, πως ο 28χρονος είναι μετανιωμένος και τώρα αρχίζει να αντιλαμβάνεται, πού τον οδήγησαν οι θολές του σκέψεις. «Η υπόθεση όπως εξελίσσεται, όπως συνέβη, είναι σίγουρα αποτέλεσμα μιας ψυχοπαθολογικής ανισορροπίας και οπωσδήποτε ενός συνδρόμου μανίας καταδίωξης, που είχε ο φερόμενος ως δράστης από το ατυχές θύμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι υποστήριξε ο 28χρονος στις Αρχές

Ο ίδιος ισχυρίζεται, πως θόλωσε και δεν θυμάται τι έκανε. «Πήγα έξω από το σπίτι της, γιατί ήθελα να της μιλήσω, γιατί με διέβαλε σε φίλους και γνωστούς. Από τις φωνές της όμως θόλωσα και δεν θυμάμαι τι έκανα» είπε. Η εισαγγελέας αφού μελέτησε τη δικογραφία, του άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σοκαρισμένοι με την άγρια δολοφονία είναι οι κάτοικοι της περιοχής του Χαλανδρίου. Οι γείτονες της 47χρονης μιλούν με τα καλύτερα λογία για την γυναίκα που έχασε τη ζωή της από τις 15 μαχαιριές του 28χρονου στην είσοδο της πολυκατοικία της.

Αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη θα ζητήσει ο δικηγόρος του

Για περίπου 15 χρόνια η γυναίκα πήγαινε για να πάρει φαγητό στο συσσίτιο της εκκλησίας. Τον τελευταίο χρόνο πήγαινε και ο 28χρονος. «Πάρα πολύ ευγενική, ερχότανε, έπαιρνε το φαγητάκι της και έφευγε. Το κορίτσι αυτό ξέρουμε εμείς. Τώρα για τον νεαρό, ερχόταν κι αυτό το παιδί, έπαιρνε κι αυτό το φαγητό του, ευγενέστατος κι αυτός. Ερχότανε πρωί, η κοπέλα ερχότανε το μεσημέρι, μην το συζητάτε, δεν έχουμε κοιμηθεί, έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ επειδή το ξέρουμε το παιδί» λένε άνθρωποι που συμμετέχουν στη διανομή του συσσιτίου.

Την Παρασκευή ο δικηγόρος του αναμένεται να ζητήσει από τις ανακριτικές αρχές, να υποβληθεί ο 28χρονος σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.