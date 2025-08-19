Αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία είναι ο 28χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας με θύμα 47χρονη γυναίκα, στο Χαλάνδρι. Ο συλληφθείς που φέρεται να αποδίδει τη θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της γυναίκας, σε αρνητικά σχόλια που έκανε το θύμα για τον ίδιο, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα. Μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε Ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί.

Η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στη σορό της εντοπίζονται πάνω από δέκα σοβαρά τραύματα. Δράστης και θύμα φαίνεται να είχαν γνωριστεί σε συσσίτια απόρων της εκκλησίας και να είχαν φιλική σχέση.

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: «Με κακολογούσε»

Ο νεαρός άνδρας, έχει ομολογήσει την πράξη του, προσπαθώντας να πείσει ότι για το φονικό έφταιγε το θύμα. «Με κακολογούσε παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του. Συγκεκριμένα, φέρεται να υποστήριξε ότι η 47χρονη γυναίκα τον κακολογούσε και τον κατηγορούσε παντού, με αποτέλεσμα άτομα από το φιλικό περιβάλλον του να τον διαγράψουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να σταματήσουν να του μιλάνε.

Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα σε ένα συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο. Ο 28χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ότι πρώτους μήνες της γνωριμίας τους είχαν συνευρεθεί ερωτικά δύο φορές. Κάτι τέτοιο πάντως δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

Η 47χρονη, τον περασμένο Μάρτιο είχε πάει στην Αστυνομία και είχε παραπονεθεί για τον 28χρονο ότι την ενοχλεί. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε. Όπως επισημαίνεται δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η αστυνομία θα εξετάσει αν πράγματι ο 28χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ θα διερευνηθεί περαιτέρω ποια ήταν η σχέση που είχε με την άτυχη γυναίκα.