Σκληρό έγκλημα σημειώθηκε στον Βόλο, με 40χρονο να δολοφονεί τη 36χρονη σύζυγό του, με την οποία έχει τέσσερα παιδιά, κι έπειτα να τρέπεται σε φυγή.

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για το πώς ειδοποιήθηκαν οι αρχές.

Το ζευγάρι άρχισε να διαπληκτίζεται εντός του διαμερίσματος. Ένα από τα παιδιά τους κάλεσε το 100 και σύμφωνα με πληροφορίες φώναζε: «Μαχαίρωσε τη μαμά ο μπαμπάς».

Την άτυχη γυναίκα την βρήκαν έξω απο το διαμέρισμα από την πίσω πλευρά, θανάσιμα τραυματισμένη. Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν η 36χρονη προσπάθησε να διαφύγει.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο κάποιο αιχμηρό αντικείμενο με αίμα στο σπίτι. Οι αστυνομικοί εικάζουν ότι ο 40χρονος το έχει πάρει μαζί του φεύγοντας.

Ο γυναικοκτόνος ήταν χρήστης ναρκωτικών. Μάλιστα, πριν από δύο μήνες, τον Ιούνιο, είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και είχε οδηγηθεί σε ψυχιατρείο, χωρίς να είναι γνωστό εάν τον κράτησαν.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στη νέα γυναικοκτονία.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Η γυναικοκτονία σημειώθηκε στον Βόλο, στην οδό Κωνσταντά, στο ύψος μεταξύ των οδών Γάτσου και Γλάδστωνος, όταν άνδρας, υπήκοος Αλβανίας, σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και αμέσως μετά εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος.

Ο δράστης βγήκε τρέχοντας από το διαμέρισμα και διέφυγε ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Πηγή φωτογραφίας: taxydromos.gr