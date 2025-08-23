Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Βόλου η αποτρόπαια γυναικοκτονία της 36χρονης μητέρας, η οποία έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης από τον ίδιο της τον σύζυγο μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Η τραγική ιστορία παραμένει στην επικαιρότητα, καθώς η κόρη του θύματος προχώρησε σε μία σπαρακτική ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας την οδύνη της για την απώλεια της μητέρας της.

Το νεαρό κορίτσι, χωρίς ακόμα να μπορεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας, ανέφερε στη λεζάντα της φωτογραφίας: «Έφυγες μαμάκα μου θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά, αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ, εγώ, ο Ντίνος, η μέλισσα και η Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας».

Άφαντος ο δράστης, συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες

Ο 40χρονος σύζυγος, ο οποίος προχώρησε στη δολοφονία της μητέρας των παιδιών του μπροστά στα μάτια της οικογένειας, παραμένει ασύλληπτος. Μετά το φονικό, ο δράστης εξαφανίστηκε, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία για τον εντοπισμό του. Οι αστυνομικές αρχές συνυπολογίζουν στην έρευνά τους την επιβαρυμένη ψυχιατρική του κατάσταση, εκτιμώντας ότι δεν αποκλείεται να έχει δώσει τέλος στη ζωή του, καθώς μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει και είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Βαρύ ποινικό παρελθόν και καταγγελίες για βία

Ο καταζητούμενος υπήρξε γνωστός στις διωκτικές αρχές, αφού είχε στο παρελθόν καταδικαστεί για υποθέσεις που αφορούν χρήση και διακίνηση ναρκωτικών, ψευδή κατάθεση αλλά και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Παρά τις πολλαπλές καταγγελίες που είχαν υπάρξει σε βάρος του, σύμφωνα με πληροφορίες, η 36χρονη δεν προέβη ποτέ σε επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Γείτονες του ζευγαριού αναφέρουν πως είχαν ακούσει πολλές φορές φωνές και φασαρίες στο σπίτι, γεγονός που δεν είχε όμως οδηγήσει σε κάποια νομική ενέργεια από την πλευρά του θύματος.

Στο μεταξύ, τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της 36χρονης στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διαφανούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το αποτρόπαιο έγκλημα.