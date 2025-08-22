Σκληρό έγκλημα σημειώθηκε στον Βόλο, με 40χρονο να δολοφονεί τη 36χρονη σύζυγό του, με την οποία έχει τέσσερα παιδιά, κι έπειτα να τρέπεται σε φυγή.

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για το πώς ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Το ζευγάρι άρχισε να διαπληκτίζεται εντός του διαμερίσματος. Ένα από τα παιδιά τους κάλεσε το 100 και σύμφωνα με πληροφορίες φώναζε: «Μαχαίρωσε τη μαμά ο μπαμπάς».

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κατά την διάρκεια του διαπληκτισμού ο 40χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερε πλήγμα με μαχαίρι στην 36χρονη, εκείνη προσπάθησε να ξεφύγει στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου δέχτηκε και δεύτερο πλήγμα, ενώ στην συνέχεια έπεσε στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας στην οδό Κωνσταντά 17, η οποία έσπασε τραυματίζοντας την.

Η άτυχη 36χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο προς το Νοσοκομείο έχοντας σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τις αισθήσεις της για να καταλήξει όμως στην διαδρομή.

Αμέσως μετά, ο άνδρας εγκατέλειψε την κατοικία και διέφυγε τρέχοντας προς την οδό Γλάδστωνος και καταζητείται απο την αστυνομία.

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.:

Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Το παρελθόν του 40χρονου

Κατά τη δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και η άτυχη 36χρονη είχε διώξει τον 40χρονο απο το σπίτι, ενώ αργότερα τον δέχτηκε εκ νέου.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο δράστης ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και τον περασμένο Ιούνιο είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Μετά το έγκλημα, τα τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον και δέχονται ψυχολογική υποστήριξη, καθώς βίωσαν τη δολοφονία της μητέρας τους από τα χέρια του ίδιου τους του πατέρα.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, θεωρώντας ότι είναι θέμα χρόνου η σύλληψή του.