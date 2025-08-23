«Με απατούσε η γυναίκα μου, τι να έκανα» φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια του 40χρονου που σκότωσε με φρικτό τρόπο την 36χρονη σύζυγό του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους στο Βόλο.

Ο δράστης εντοπίστηκε σήμερα 23 Αυγούστου το μεσημέρι σε απόσταση περίπου 500 μέτρα από το σημείο που διέπταξε το φρικτό έγκλημα. Η Αστυνομία είχε εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, εξετάζοντας εξονυχιστικά τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας, ενώ υπήρξε και μαρτυρία γειτόνισσας, σύμφωνα με την οποία τον είδε να κυκλοφορεί έξω από το σπίτι του χθες βράδυ. Τελικά συνελήφθη σε οικόπεδο στην οδό Ευρυπίδου, όπου κοιμόταν μέσα στα χόρτα και όπου τον εντόπισε γείτονας, που κάλεσε στην Αστυνομία.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thenewspaper.gr, το πρώτο πράγμα που ζήτησε από τους αστυνομικούς μόλις του πέρασαν χειροπέδες, ήταν λίγο νερό, καθώς για 29 ώρες δεν είχε φάει και δεν είχε πιεί νερό.