Συνελήφθη ο οδηγός της μοτοσικλέτας που το απόγευμα της Πέμπτης 21 Αυγούστου παρέσυρε 6χρονο αγόρι, το οποίο κινούταν πεζό στη Νέα Ιωνία Βόλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Βόλου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Πρόκειται για ανήλικο, ο οποίος εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόλου. Τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες 22 Αυγούστου στα όρια του αυτοφώρου. Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του, ιδιοκτήτης του δικύκλου, ο οποίος κατηγορείται για παράλειψη εποπτείας ανηλίκου.

Ο 6χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του τροχαίου.