Στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας νοσηλεύεται αγοράκι περίπου 6 ετών, το οποίο παρασύρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 21 Αυγούστου από μοτοσικλέτα στη Νέα Ιωνία Βόλου την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει δρόμο, με τον οδηγό να το εγκαταλείπει στο οδόστρωμα και να φεύγει.

Το αγόρι μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλειο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ότι έπρεπε να διακομιστεί στη Λάρισα, όπου υπάρχει οργανωμένη παιδοχειρουργική κλινική. Άμεσα στήθηκε η επιχείρηση και τα ξημερώματα της Παρασκευής ο 6χρονος οδηγήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Το παιδί έφερε κατάγματα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου. Στο μηχανάκι επέβαιναν δύο άτομα, το ένα εκ των οποίων μετά το τροχαίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, τράπηκε σε φυγή πεζός, ενώ ο δεύτερος απομακρύνθηκε με το μηχανάκι, αφήνοντας το παιδί αιμόφυρτο στο οδόστρωμα.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο νεαρών, που ευθύνονται για το σοβαρό περιστατικό. Παράλληλα, συνεχίζεται η προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση.