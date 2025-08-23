Αποκαλυπτική για τον χαρακτήρα του 40χρονου δράστη της φρικτής γυναικοκτονίας στον Βόλο είναι η αδελφή της 36χρονης, που μίλησε στο Euronews Albania, λέγοντας ότι ο δράστης ασκούσε περιστασιακά βία όχι μόνο εναντίον της συζύγου του, αλλά και εναντίον των παιδιών του.

Όπως είπε μάλιστα, τα παιδιά φοβόντουσαν να μείνουν με τον πατέρα τους, γι’ αυτό και η αδελφή της του ζήτησε πριν καιρό να φύγει από το σπίτι για λίγο, για να ηρεμήσει. Σύμφωνα με τις δηλώσεις, οι εξετάσεις από την ψυχιατρική κλινική όπου είχε οδηγηθεί ο δράστης, βγήκαν πολύ καλές και δεν έδειξαν, ότι είχε ψυχικά προβλήματα. Στη συνέντευξη που έδωσε πριν συλληφθεί ο 40χρονος, απαίτηση τη σύλληψή του και την παραδειγματική του τιμωρία.

«Τι να πω… Ήταν ένα ύπουλο σκυλί, που πήρε τη ζωή της αδελφής μου στο απόγειο της νεότητάς της και άφησε τα παιδιά της ορφανά. Δεν ήταν ψυχικά άρρωστος, αλλά ήθελε και έκανε ό, τι ήθελε. Ασκούσε ψυχολογική βία στα παιδιά. Τα παιδιά φοβόντουσαν να μείνουν σπίτι μαζί του λόγω της συμπεριφοράς του. Επομένως, η αδελφή μου αναγκάστηκε και του είπε: “Φύγε από το σπίτι για λίγο, για να ηρεμήσεις”».

Αποκάλυψε ακόμα, ότι «η αδελφή μου τον πήγε στον ψυχίατρο με την Αστυνομία. Της είπαν, ότι ήταν πολύ καλά, δεν είχε τίποτα. Του έκαναν εξετάσεις και όλα βγήκαν καλά. Τον κράτησαν μόνο για δύο μέρες και μετά γύρισε σπίτι. Συμπεριφερόταν καλά για δύο μέρες, μετά άρχιζε να τσακώνεται ξανά με την αδερφή μου, χωρίς λόγο… Θέλω να σαπίσει στη φυλακή».