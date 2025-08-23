Στη σύλληψη του 40χρονου άνδρα που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του στον Βόλο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου (23/8). Ο δράστης εντοπίστηκε να κρύβεται σε μια αποθήκη, κοντά στο σημείο του εγκλήματος, έπειτα από συντονισμένες αναζητήσεις.

Υπενθυμίζεται πως ο 40χρονος διέφυγε από το σημείο αμέσως μετά το έγκλημα, λίγα μόνο λεπτά αφότου, σύμφωνα με τη δικογραφία, αφαίρεσε τη ζωή της μητέρας των τεσσάρων παιδιών του.

Βαρύ ποινικό παρελθόν και καταγγελίες για βία

Ο άνδρας υπήρξε γνωστός στις διωκτικές αρχές, αφού είχε στο παρελθόν καταδικαστεί για υποθέσεις που αφορούν χρήση και διακίνηση ναρκωτικών, ψευδή κατάθεση αλλά και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Παρά τις πολλαπλές καταγγελίες που είχαν υπάρξει σε βάρος του, σύμφωνα με πληροφορίες, η 36χρονη δεν προέβη ποτέ σε επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Γείτονες του ζευγαριού αναφέρουν πως είχαν ακούσει πολλές φορές φωνές και φασαρίες στο σπίτι, γεγονός που δεν είχε όμως οδηγήσει σε κάποια νομική ενέργεια από την πλευρά του θύματος.

Οι πρώτες πληροφορίες για την υπόθεση

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το τραγικό περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής, όταν η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, 18 ετών, επικοινώνησε με την Άμεση Δράση και ενημέρωσε ότι βρήκε τη μητέρα της «αιμόφυρτη στην είσοδο» της πολυκατοικίας. Η ίδια ανέφερε ως υπαίτιο τον πατέρα της, σημειώνοντας ότι τη χτύπησε με σφοδρότητα. Δυστυχώς, η 36χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

Διαδικασία νεκροψίας – νεκροτομής

Η σορός της άτυχης γυναίκας έχει ήδη μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου τη Δευτέρα 25 Αυγούστου πρόκειται να ολοκληρωθεί η νεκροψία – νεκροτομή, που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Συγκλονίζει η κόρη του θύματος

Η κόρη του θύματος προχώρησε σε μία σπαρακτική ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας την οδύνη της για την απώλεια της μητέρας της. Το νεαρό κορίτσι, χωρίς ακόμα να μπορεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας, ανέφερε στη λεζάντα της φωτογραφίας: «Έφυγες μαμάκα μου θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά, αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ, εγώ, ο Ντίνος, η μέλισσα και η Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας».

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του στο Mega, συγγενής του 40χρονου απηύθυνε έκκληση στον ίδιο να εμφανιστεί στις αρχές και να αναλάβει τις ευθύνες του. «Να παραδοθεί. Εμείς το μάθαμε από την τηλεόραση. Δεν ξέρουμε τίποτα. Εφόσον το έκανε, το έκανε με συνείδηση, όχι ασυνείδητα. Αν με βλέπει, του λέω να παραδοθεί. Να εξηγήσει για ποιον λόγο το έκανε. Να μην ντροπιάσει τα παιδιά του» τόνισε ο θείος του.