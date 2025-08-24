Την Δικαιοσύνη θα απασχολήσει και πάλι ο 25χρονος, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον βιασμό και τη δολοφονία της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη, καθώς έχει οριστεί η εκδίκαση στις 24 Σεπτεμβρίου σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στη Ρόδο το 2018, με θύμα τον αθλητή της πάλης Χρήστο-Χραντ Κελετζιάν.

Όπως αναφέρει η «Δημοκρατική», η δίκη είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 23 Μαΐου 2025 ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου. Ωστόσο, λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισης, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής και όρισε ως νέα ημερομηνία την 24η Σεπτεμβρίου 2025. Η αναβολή αυτή κρατά ανοιχτή μια υπόθεση που παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη, καθώς συνδέεται με την ήδη βεβαρημένη εικόνα του καταδικασμένου, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Το τροχαίο ατύχημα του 2018

Το περιστατικό συνέβη στις 8 Ιουνίου 2018 στον οικισμό Πεύκων στη Ρόδο, λίγους μήνες πριν την δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη. Ο τότε 18χρονος νεαρός οδηγούσε μοτοσικλέτα κάνοντας σούζα, όταν συγκρούστηκε μετωπικά με δίκυκλο μοτοποδήλατο. Το όχημα οδηγούσε ο Χρήστος-Χραντ Κελετζιάν, αθλητής της πάλης, ο οποίος υπέστη σοβαρά κατάγματα στα ζυγωματικά και μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε λεπτή χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ο τραυματισμός είχε ως συνέπεια να χάσει την ευκαιρία συνέχισης της αθλητικής του καριέρας και την υπογραφή σημαντικού συμβολαίου στο εξωτερικό.

Η πρωτόδικη απόφαση

Ο 25χρονος σήμερα κατηγορούμενος καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο έκρινε, ότι δεν είχε επιδείξει την απαιτούμενη προσοχή, ότι οδηγούσε χωρίς κράνος και ότι δεν είχε προσαρμόσει την ταχύτητα στις συνθήκες του δρόμου. Κατά την απολογία του είχε ισχυριστεί, ότι δεν θυμόταν επακριβώς τα γεγονότα. Για τον παθόντα δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί αν φορούσε κράνος τη στιγμή της σύγκρουσης.

Ο καταδικασμένος μαζί με τον Αλβανό συνεργό του για τον βιασμό και την άγρια δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη στις 28 Νοεμβρίου 2018, έχει ταυτιστεί στην κοινή γνώμη με μία από τις πιο αποτρόπαιες υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής ποινικής ιστορίας. Η παρουσία του εκ νέου σε δικαστικές αίθουσες, αυτήν τη φορά για την υπόθεση του τροχαίου, αναζωπυρώνει τις συζητήσεις γύρω από την προσωπικότητα και την εγκληματική του πορεία.