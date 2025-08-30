Φρίκη προκαλεί η είδηση ότι καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό δολοφόνησε μια γνωστή TikToker, τα δύο παιδιά και τον σύζυγο της.

Θύματα είναι η 32χρονη Εσμεράλντα Φερέρ Γκαριμπάι, ο 36χρονος σύζυγός της, ο 13χρονος γιος και η 7χρονη κόρη τους. Τα πτώματα βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Γκουανταλαχάρα μέσα σε όχημα, αλλά μόλις χθες έγινε γνωστή η ταυτότητά τους, σύμφωνα με την Daily Mail. Ο σύζυγος της influencer εμπορευόταν οχήματα, αλλά και ντομάτες στο Μιτσοακάν, απ’ όπου κατάγονταν. Οι αρχές θεωρούν, ότι ο σύζυγος της Γκαριμπάι ήταν στόχος της δολοφονικής επίθεσης, αλλά δεν αποκλείουν να ήταν και η TikToker.

Η Γκαριμπάι έγινε γνωστή σε όλη τη χώρα, τόσο με συμβουλές lifestyle, όσο και επειδή τραγουδούσε narcocorridos, τραγούδια που εκθειάζουν τα καρτέλ. Τα συγκεκριμένα τραγούδια είναι κατά παραγγελία και αρκετοί τέτοιοι τραγουδιστές δολοφονούνται, καθώς με βάση τα καρτέλ είναι ζήτημα τιμής. Μέχρι στιγμής η έρευνα συνέδεσε το όχημα της οικογένειας με ένα συγκεκριμένο συνεργείο, όπου βρέθηκαν στοιχεία, που δείχνουν ότι τα μέλη της δολοφονήθηκαν εκεί.

Δύο μέλη του συνεργείου συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι, γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία σε βάρος τους. Το εντυπωσιακό είναι, ότι όταν έφευγαν από τον εισαγγελέα, μια ένοπλη ομάδα απήγαγε τον έναν εργαζόμενο, αν και ο άλλος διέφυγε.