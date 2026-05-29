Η αγωνιστική δράση του στίβου μεταφέρεται στη Λεμεσό, με το διεθνές μίτινγκ στίβου να συγκεντρώνει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον και ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στις 18:30. Το βλέμμα, όπως είναι φυσικό, πέφτει πάνω στους δύο πρωταγωνιστές της ελληνικής ελίτ: Τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Εμμανουήλ Καραλή.

Ο Τεντόγλου συνεχίζει τη σταθερά εντυπωσιακή του εκκίνηση στη σεζόν, λίγες μόλις ημέρες μετά το 8,46 μ. στο Diamond League της Σιαμέν. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης δείχνει να βρίσκεται ήδη σε πολύ υψηλό επίπεδο φόρμας, έχοντας συνηθίσει να «γράφει» άλματα πάνω από τα 8,20 μ. στη Λεμεσό, όπου στο παρελθόν έχει βρει ιδανικές συνθήκες.

Με καλύτερη επίδοση εκεί το 8,28 μ. από το 2022, ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι μπαίνει στον σημερινό αγώνα με στόχο ακόμη ένα άλμα πάνω από τα μεγάλα μέτρα και επιβεβαίωση της σταθερότητάς του στην κορυφή του κόσμου.

Στο επί κοντώ, ο Καραλής δίνει τον δεύτερο αγώνα της θερινής περιόδου, μετά το 5,70 μ. στο ντεμπούτο του στη Σανγκάη. Ο «ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής του κλειστού στίβου αναζητά πλέον το επόμενο βήμα, με στόχο τα πρώτα άλματα πάνω από τα 5,90 μ., σε μια χρονιά όπου ήδη έχει εντυπωσιάσει με το εντυπωσιακό 6,17 μ. που τον έφερε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών.

Η Λεμεσός αποτελεί ένα ακόμη τεστ υψηλών απαιτήσεων, με τον ίδιο να δείχνει έτοιμος να χτίσει πάνω στη χειμερινή του εκτόξευση.