Σε ένα επικό παιχνίδι του Roland Garros, ο Φράνσις Τιάφο επικράτησε του Ουμπερ Χουρκάτσζ με 3-2 σετ σε έναν μαραθώνιο 4ωρών και 47λεπτών.

Ο Αμερικάνος νούμερο 22 της παγκόσμιας κατάταξης, μόλις τελείωσε η αναμέτρηση έγινε ένα με τους θεατές, καθώς δεν μπορούσε να «κρύψει» τη χαρά του.

FRANCES, QUE TE HAN ROBAO’ 😂 Tiaofe pierde la raqueta en plena euforia y celebración y pide al aficionado que se la devuelva en redes sociales: “¿Podría recuperarla, por favor? Les daré dos entradas para mi próximo partido”.#RolandGarros pic.twitter.com/Hgdms9INQY — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 28, 2026

Εν μέσω πανηγυρισμών, όμως είχαμε και ένα απρόοπτο. Ο Τιάφο έχασε την ρακέτα του και ζητά από τον θεατή που την πήρε να την επιστρέψει με story του στον προσωπικό λογαριασμό στο instagram.

Μάλιστα, δίνει και ανταμοιβή δύο δωρεάν εισιτήρια στον επόμενο του αγώνα απέναντι στον Πορτογάλο Φαρία.