Η σειρά των τελικών της Α1 Πόλο Γυναικών συνεχίζεται το απόγευμα της Παρακσευής, με τη Βουλιαγμένη να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στον δεύτερο μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκες» βρίσκονται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη συγκλονιστική νίκη στο πρώτο παιχνίδι, όπου κατάφεραν να επιστρέψουν από το -4 και να επικρατήσουν στη διαδικασία των πέναλτι, παίρνοντας προβάδισμα 1-0 στη σειρά.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια της μυθικής ανατροπής ήταν η Φωτεινή Τριχά, η οποία έκανε απίθανη εμφάνιση στην τελευταία περίοδο, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στην επιστροφή, ενώ καθοριστική αποδείχθηκε και η Φαν ντεν Ντόμπελστιν με σημαντικές επεμβάσεις στα πέναλτι.

Από την άλλη πλευρά, η Βουλιαγμένη θέλει να αφήσει πίσω της την πικρή κατάληξη του πρώτου τελικού και να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να φέρει τη σειρά στα ίσα, σε ένα ακόμη ντέρμπι που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.