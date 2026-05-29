Πλούσιο είναι το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα, με δράση σε πόλο, χάντμπολ, μηχανοκίνητο αθλητισμό, τένις, μπάσκετ και στίβο. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις ΑΕΚ – Ολυμπιακός στο χάντμπολ και Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός στην Α1 πόλο γυναικών.
Μηχανοκίνητος αθλητισμός
11:40 – MotoGP: Γκραν Πρι Ιταλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) – COSMOTE SPORT 5 HD
14:10 – Moto3: Γκραν Πρι Ιταλίας (Δοκιμές) – COSMOTE SPORT 5 HD
15:00 – Moto2: Γκραν Πρι Ιταλίας (Δοκιμές) – COSMOTE SPORT 5 HD
15:55 – MotoGP: Γκραν Πρι Ιταλίας (Δοκιμές) – COSMOTE SPORT 5 HD
Τένις
12:00 – Roland Garros – Eurosport 2
18:45 – Roland Garros – Eurosport 1
Πόλο
17:00 – Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός (Α1 Γυναικών) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Χάντμπολ
18:00 – ΑΕΚ – Ολυμπιακός – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Στίβος
18:30 – Διεθνές Μίτινγκ Λεμεσός – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
19:00 – World Athletics Continental Tour Gold (Μπίντγκοστς) – COSMOTE SPORT 6 HD
Μπάσκετ
18:00 – Τουρκ Τέλεκομ – Αναντολού Εφές (Turkish Basketball Super League) – COSMOTE SPORT 7 HD
19:00 – Μανρέσα – Ρεάλ Μαδρίτης (Liga Endesa) – COSMOTE SPORT 8 HD
20:30 – Ερόκσπορ – Φενέρμπαχτσε (Turkish Basketball Super League) – COSMOTE SPORT 7 HD
21:00 – Μπρέσια – Αρμάνι Μιλάνο (Lega Basket Serie A) – COSMOTE SPORT 5 HD
