Πλούσιο είναι το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα, με δράση σε πόλο, χάντμπολ, μηχανοκίνητο αθλητισμό, τένις, μπάσκετ και στίβο. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις ΑΕΚ – Ολυμπιακός στο χάντμπολ και Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός στην Α1 πόλο γυναικών.

Μηχανοκίνητος αθλητισμός

11:40 – MotoGP: Γκραν Πρι Ιταλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) – COSMOTE SPORT 5 HD

14:10 – Moto3: Γκραν Πρι Ιταλίας (Δοκιμές) – COSMOTE SPORT 5 HD

15:00 – Moto2: Γκραν Πρι Ιταλίας (Δοκιμές) – COSMOTE SPORT 5 HD

15:55 – MotoGP: Γκραν Πρι Ιταλίας (Δοκιμές) – COSMOTE SPORT 5 HD

Τένις

12:00 – Roland Garros – Eurosport 2

18:45 – Roland Garros – Eurosport 1

Πόλο

17:00 – Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός (Α1 Γυναικών) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Χάντμπολ

18:00 – ΑΕΚ – Ολυμπιακός – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Στίβος

18:30 – Διεθνές Μίτινγκ Λεμεσός – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

19:00 – World Athletics Continental Tour Gold (Μπίντγκοστς) – COSMOTE SPORT 6 HD

Μπάσκετ

18:00 – Τουρκ Τέλεκομ – Αναντολού Εφές (Turkish Basketball Super League) – COSMOTE SPORT 7 HD

19:00 – Μανρέσα – Ρεάλ Μαδρίτης (Liga Endesa) – COSMOTE SPORT 8 HD

20:30 – Ερόκσπορ – Φενέρμπαχτσε (Turkish Basketball Super League) – COSMOTE SPORT 7 HD

21:00 – Μπρέσια – Αρμάνι Μιλάνο (Lega Basket Serie A) – COSMOTE SPORT 5 HD

