Συναγερμός σήμανε ανοιχτά της περιοχής Φλόρια στην Κωνσταντινούπολη, όταν δύο δεξαμενόπλοια με σημαίες Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας εξέπεμψαν σήμα κινδύνου, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:50 τοπική ώρα. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, τα δύο πλοία εξέπεμψαν σήματα έκτακτης ανάγκης, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας και διάσωσης στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ομάδες έρευνας, διάσωσης και ρυμούλκησης της Τουρκικής Ακτοφυλακής έσπευσαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να αποτρέψουν πιθανή θαλάσσια ρύπανση ή άλλες επιπτώσεις.

Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του συμβάντος ή την κατάσταση των πληρωμάτων και των πλοίων.