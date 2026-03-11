Σύμφωνα με ανακοίνωση των ιταλικών αρχών, η πυραυλική φρεγάτα Federico Martinengo του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Τάραντα την περασμένη Παρασκευή, μεταφέροντας πλήρωμα που αριθμεί περισσότερους από εκατόν εξήντα άνδρες και γυναίκες.

Η αποστολή εντάσσεται σε πρωτοβουλία υπέρ της προστασίας της Κύπρου, την οποία η Ιταλία έχει αναλάβει σε συντονισμό με τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Στόχος της παρουσίας της φρεγάτας στην περιοχή είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων στη Μεσόγειο.